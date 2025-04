Ju Oliveira rebate Gentili: 'Fui chamada de oportunista; agora, de ingrata'

Juliana Oliveira negou ter sido ingrata ao citar Danilo Gentili em pronunciamento sobre suposto estupro de Otávio Mesquita durante The Noite (SBT) gravado em 2016.

O que aconteceu

A humorista usou trechos do primeiro vídeo que gravou como pronunciamento e do vídeo que Danilo Gentili publicou como resposta a suposta omissão. Apresentador acredita que ela mentiu ao citá-lo e disse que ela ignorou trechos da linha do tempo do ocorrido. Os dois trabalharam juntos por 11 anos.

Antes do meu pronunciamento, eu estava sendo chamada de oportunidade; agora, estou sendo chamada de ingrata. Danilo, você sabe que eu sempre tive gratidão pela oportunidade que você me deu. Eu sempre te defendi. Te defendi até no tribunal. Agora, você vem na internet e me chama de mentirosa, de militante e que te dei facada nas costas. Não é bem por aí não. Juliana Oliveira em novo vídeo

Juliana reproduziu trecho de pronunciamento de Danilo que diz que só soube do "crime sexual" em 2020. "Nunca tive a informação antes que a Juliana sentiu que foi um crime sexual e que queria fazer denuncia", diz trecho do vídeo publicado por Danilo.

Na sequência, Juliana reproduziu o próprio pronunciamento anterior. "Só fui começar a entender de fato o que aconteceu comigo em 2020 quando eu vi o Danilo defendendo a Dani Calabresa do Marcius Melhem. Ali, ele e o diretor entenderam a gravidade. Eles ainda me ofereceram de denunciar o Otávio na empresa. Só que eu falei assim: 'Não vou denunciar esse cara'".

Juliana retoma a réplica para reforçar que o apoio foi o oferecido em 2020, mas que ela tinha medo. "Quando eu falo que Danilo e diretor não fizeram nada, era até 2020. E, no meu vídeo, eu falo que em 2020 foi me oferecido um apoio. Eles queriam que eu denunciasse. O meu medo de denunciar o Otávio era real. Não queria mexer com esse cara, eu tinha medo com O que pudesse acontecer comigo, de perder o emprego, de ser desacreditada, de ele achar que eu queria o dinheiro".

Após sair do The Noite em 2023, ela disse que levou aos diretores da emissora para que eles pudessem blindá-la também, afinal, passou a participar de outros programas da casa. "Quando eu saí do The Noite, eu precisava que a empresa soubesse para ela me blindar. E foi a partir daí que foi feita a série de reuniões. Achava que eles iam me blindar, o compliance nunca foi concluído e eu fui demitida".

No final, Juliana reforça que Danilo e diretor sabiam do incômodo pessoal com Otavio Mesquita entre 2016 e 2020. "Quando Otávio Mesquita invadiu o estúdio, eu era escondida no banheiro. O que eles não sabiam era da gravidade, tanto que nem eu sabia"

Investigação

A Polícia Civil de São Paulo instaurou um inquérito para apurar a denúncia de estupro apresentada por Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do The Noite, contra Otávio Mesquita. A investigação foi aberta a pedido do Ministério Público e está a cargo do 7º Distrito Policial de Osasco, onde fica a sede do SBT.

Juliana nega que esquete tenha sido combinado

Juliana diz que o esquete não foi combinado, diferente do que foi dito por Mesquita. "Esse cara andou falando que aquilo foi uma brincadeira combinada. Combinada com quem, Otávio Mesquita? Com quem você combinou aquela brincadeira? Aquilo não foi uma brincadeira, foi uma violência. É nítido meu desconforto no vídeo."

Ela diz ainda que evitou denunciar Mesquita por medo de ser demitida e que, quando o apresentador visitava o estúdio, era trancada no banheiro pela produção. "Eu era trancada no banheiro como se a errada fosse eu. Como se a culpada fosse eu. Como se a criminosa fosse eu. Eu fiquei por muitos anos assim, sendo trancada no banheiro."

Eu fiz uma denúncia pra uma empresa comandada por mulheres e elas nem ao menos me ouviram. [...] Todo o ódio que eu recebi na internet falando: 'por que eu não fiz tal coisa', eu fiz. Eu fiz todo o procedimento. Eu nunca quis que isso se tornasse público. Eu só fui na Justiça porque o SBT não fez p*rra nenhuma. Juliana Oliveira

Otávio Mesquita diz que tem acompanhado tudo com "atenção e seriedade". "Este é um momento delicado, que exige respeito, responsabilidade e escuta verdadeira. Estou lidando com a situação com o apoio da minha equipe jurídica e absolutamente comprometido em esclarecer todos os fatos com seriedade e transparência. Confio na Justiça", diz, em nota.

Por meio de nota, o SBT afirmou que tomou "todas as providências que lhe competia". "A propósito do episódio envolvendo a Srª. Juliana Oliveira e o apresentador Otávio Mesquita, o SBT vem esclarecer que tomou, a tempo, todas as providências que lhe competia por meio do seu Departamento de Governança Corporativa".

Cena foi ao ar em 2016

Em contato com Splash, Hédio Silva, advogado que representa Juliana, alega que a ex-assistente de palco de Danilo Gentili foi alvo de atos libidinosos sem consentimento. O profissional afirma que jurisprudência atual aponta que "a prática de atos libidinosos configura estupro", ainda que não haja penetração. "Lei passou por reformulação em 2009. O judiciário tem reconhecido o estupro mesmo quando a pessoa não toca na vítima, por exemplo".

No programa disponível no YouTube, é possível ver Juliana Oliveira sendo tocada nos seios após a chegada de Otávio Mesquita, que ingressa no palco de ponta-cabeça, pendurado por um cabo de aço. Em seguida, enquanto Juliana tenta retirar os equipamentos de segurança do apresentador, ele a segura e simula movimentos de sexo.

Quando vi o vídeo, eu fiquei estupefato. Como alguém grava um vídeo daquele jeito? É um sentimento de impunidade. Ele aproxima as partes íntimas da boca dela, joga a Juliana no sofá... Quase quatro minutos de agressão. Ela reage, dá tapa, chuta, protesta. Depois, o Danilo Gentili a chama de volta para o palco, ela volta constrangida. Ela saiu com a noção exata de que foi violentada, mas não entendia a gravidade. Quando me contratou, analisei o material e disse: 'Isso foi estupro com tudo gravado'. Ele ainda confessa no final ao se referir aos seios de Juliana como 'durinhos'. É uma violência sem tamanho.

Hédio Silva, advogado de Juliana Oliveira

Defesa alega que cada pessoa tem um tempo diferente para denunciar, o que é reconhecimento pelas cortes de Justiça, e que Juliana tentou buscar apoio do SBT, mas sem sucesso. "No último trimestre de 2024, ela levou a questão ao conhecimento da emissora, mas não teve a resposta que esperava. Isso adoece a pessoa. E entra o componente racial, a ideia de que o corpo da mulher é público".

Advogado de Juliana diz que Mesquita entraria pendurado e que Juliana iria auxiliá-lo, mas sem que ele tocasse nela. "Ele apalpa as nádegas, os seios, simula o ato. Nos primeiros segundos, ela defere tapa, chutes... Quando volta ao palco, a expressão é de descontentamento. O Danilo Gentili chegar a falar 'a Ju está com cara de que não está curtindo, mas ela gosta'".