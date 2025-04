Final do BBB 25 terá participação inédita de parentes na casa; entenda

O BBB 25 (Globo) terá sua grande final com uma novidade: a presença da família dos participantes na casa mais vigiada do Brasil.

O que aconteceu

Pela primeira vez, os parentes dos finalistas vão acompanhar o resultado do reality show dentro da casa. As informações são da coluna Play, do O Globo.

Os familiares ficarão na área do gramado, onde Tadeu Schmidt estará comandando a atração. Os outros 21 participantes também estarão no local. Enquanto isso, os três finalistas vão acompanhar tudo na sala.

A grande final acontece nesta terça-feira (22). O evento será transmitido na TV Globo e no Globoplay.

