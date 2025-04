Após torção dentro do BBB 25, Diogo Almeida revela: 'Ainda sinto dores'

Diogo Almeida, 40, atualizou os seguidores sobre o estado de seu joelho, que fez com que ele mancasse em parte dos seus dias confinados no BBB 25.

O que aconteceu

Fora do reality há algumas semanas, o ator segue resolvendo assuntos profissionais e de sua vida pessoal. O ex-BBB deixou o programa no final de fevereiro com 43,93% dos votos.

Nesta tarde, Diogo compartilhou que estava a caminho de uma consulta médica para avaliar seu joelho. "Estou indo fazer um exame. Fui no ortopedista, e ele passou ressonância [magnética] para eu fazer para avaliar os joelhos, ainda por conta da torção que eu tive lá na casa".

O ator afirmou que o episódio no confinamento em que ele correu para atender o Big Fone fez com que ele afetasse seu menisco. "Eu não estou mancando, mas eu ainda sinto dores. Como eu fiquei compensando no joelho direito, eu sinto dores nos dois joelhos", explicou.

Diogo Almeida também acrescentou que terá que fazer algumas sessões de fisioterapia. "Mas antes, eu preciso fazer a ressonância, que eu não estava conseguindo marcar, não estava tendo tempo, mas isso é prioridade", afirmou.

