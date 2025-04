Polícia instaura inquérito para investigar denúncia de estupro contra Otávio Mesquita

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como estupro, violência doméstica e violência contra a mulher. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

A Polícia Civil de São Paulo acatou um pedido feito pelo Ministério Público e instaurou o inquérito para apurar a denúncia de estupro feita por Juliana Oliveira contra o apresentador Otávio Mesquita.

No pedido feito no último dia 2 de abril, e obtido pelo Estadão, a promotora Priscila Longarini Alves afirma que "existem elementos que necessitam de maior investigação quanto à prática de eventual infração contra a dignidade sexual".

Juliana, ex-assistente do programa The Noite, do SBT, acusa Mesquita com base em um episódio ocorrido em uma edição de 2016 do programa. Na ocasião, Mesquita chega ao palco pendurado por um cabo de aço. Juliana vai ajudá-lo a retirar os equipamentos de segurança e ele toca seus seios e outras partes de seu corpo. Em seguida, simula movimentos de sexo. A cena se repete.

Feito o inquérito, instaurado pelo 7º Distrito Policial de Osasco, o relatório volta para o MP-SP. É só então que uma ação penal pode ser proposta. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o DP "realiza diligências para o esclarecimento do caso".

Em entrevista concedida ao Estadão no início do mês, o advogado de Juliana, Hédio Silva Jr., disse estar confiante. "Estou muito seguro de que o inquérito vai robustecer as provas de prática de estupro. Nós, inclusive, temos hoje algumas provas complementares que não tínhamos antes de o caso vir à tona, que vamos juntar."

Já o advogado de Mesquita disse que o apresentador está "absolutamente comprometido" em esclarecer todos os fatos com seriedade e transparência".