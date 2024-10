Luana expõe Flora para Sacha, que questiona: 'Que amiga é essa?'

Após sobrar no Resta Um, Luana contou para Sacha e outros peões que Flora confessou ter falado mal dele para Zé Love.

O que aconteceu

Alguns membros do antigo grupão fizeram uma reunião para tentar se acertar após a mágoa de Luana por sobrar no Resta Um. A peoa, então, contou que Flora e Camila falam mal de Sacha pela casa.

Sacha se revoltou ao saber. "Tu acha isso legal, Flora? Tu acha maneiro fazer isso?".

Flora apontou que também fala para o peão "Tudo que eu falei, eu falei pra vc. Entendo sua chateação."

Que amiga é essa, que só fica falando mal de você pelas costas? Sacha Bali

Flora se defendeu. "Pelas costas soa falsidade e não existe falsidade."

