Saiba por que Viola Davis está no Rio e veja fotos com Anitta, Regina Casé e mais

A atriz vencedora do Oscar Viola Davis, de 59 anos, chegou ao Brasil nesta sexta-feira, 4, para a divulgação do filme G20, um thriller de ação que chega ao Prime Video no dia 10 de abril.

O serviço de streaming promoveu um evento de lançamento do longa no Morro da Urca, na zona sul do Rio de Janeiro. A atriz estava acompanhada do companheiro Julius Tennon, que também é produtor do filme, e da diretora mexicana Patricia Riggen.

O lançamento contou com a presença de famosos brasileiros. A cantora Anitta posou ao lado da americana e deixou um recado no Instagram: "Querida amiga Viola está lançando um novo filme dirigido por uma mulher latina incrível, Patricia, e produzido por seu companheiro Julius. Muito feliz de celebrar o seu talento com você."

Lázaro Ramos, Gaby Amarantos e Regina Casé também estavam entre os convidados. O ator divulgou um vídeo cumprimentando a atriz e escreveu, em inglês: "O Brasil te ama e eu também". Já a cantora contou que presenteou Viola com uma estátua de Nossa Senhora "para abençoar seus passos".

Regina Casé também postou fotos e vídeo ao lado da atriz. "É isso mesmo Maravilhosa! Disse a ela que ficava na dúvida se eu gostava mais dela nos filmes ou dando entrevistas e que sempre amo todas as suas falas", escreveu.

"Beijei e abracei muito. Falei como eu era fã e ela disse que adora isso no Brasil, muitos e muitos 'hugs' [abraços, em português] e muitos 'kisses' [beijos, em português]. Adoro isso! Simpaticíssima! Que mulher, minha gente .Viva a Viola Davis", completou.

Na trama de G20, Viola Davis vive a presidente dos Estados Unidos Danielle Sutton, que se torna alvo de criminosa após a cúpula do G20 ser atacada. Para proteger sua família e defender o país e outros líderes mundiais, precisará passar por muitos desafios.