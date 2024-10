'Emily em Paris' deve voltar para Paris, defende Macron

O presidente francês Emmanuel Macron disse que lutará para garantir que Emily, a heroína da série de sucesso da Netflix "Emily in Paris", retorne à capital francesa após sua estada em Roma.

"Vamos lutar muito. E pediremos a eles que permaneçam em Paris! 'Emily in Paris' em Roma não faz sentido", disse Macron à revista Variety em uma entrevista publicada nesta quarta-feira.

Na quarta temporada da série, a expatriada norte-americana Emily — interpretada pela atriz Lily Collins — muda-se de Paris para Roma a trabalho.

O sucesso da série, que decolou após estrear durante os lockdowns da Covid-19 em 2020, foi tal que a esposa de Macron, Brigitte, fez uma participação especial na última temporada.

"Fiquei muito orgulhoso, e ela ficou muito feliz em fazer isso. Foram apenas alguns minutos, mas acho que foi um momento muito bom para ela", disse Macron sobre a participação especial de sua esposa. "Acho que é bom para a imagem da França. 'Emily in Paris' é super positivo em termos de atratividade para o país", acrescentou.

O programa conquistou fãs com sua versão idealizada e romantizada da vida em Paris, mas também foi criticado por muitas vezes ter pouca semelhança com a realidade da vida na capital e por evitar as áreas mais pobres de Paris.