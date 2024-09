'Tive muito hater': candidatas contam como chegaram à final do Miss Brasil

"Não há uma competição saudável entre as torcidas, superentendo que existe rivalidade igual times de futebol. Mas ameaçar a vida do outro, tirar foto da casa da pessoa. Esse tipo de coisa é suja". Foi com essas palavras que Angel Poncio, a ex-miss Rondônia, relatou parte do motivo da sua desistência do Miss Universe Brasil 2024.

A final do concurso ocorre nesta quinta-feira (19) no Teatro Gamaro, em São Paulo, a partir das 20h. O concurso vai ser transmitido pela Claro TV+/NET e também pelo canal do YouTube do Miss Universe Brasil.

Splash conversou com quatro das 27 candidatas para contar como elas chegaram no Miss Brasil. A pré-seleção foi feita baseada em suas trajetórias e histórias. A ideia era ter pelo menos uma representante por região, mas seis candidatas não responderam até o fechamento da matéria (uma da região Sul, uma do Sudeste e outras quatro do Norte).

Cheguei na final e agora? Haters!

O comportamento daqueles que criam uma paixão exacerbada por algo pode levar a uma enxurrada de efeito negativo sobre o outro. No mundo miss brasileiro, não é incomum vermos ataques diretos contra candidatas em seus perfis para criticar os mínimos detalhes que sejam —veja o que fazer se você for alvo de haters.

As críticas e comentários odiosos quase sempre são motivados por perfis anônimos —ou não—, que tendem a fazer isso unicamente em favor de suas favoritas: "Eles se juntam, escolhem uma pessoa que já venceu e coitada das outras candidatas. Mas fica perigoso, sabe?! Não é uma condição que aconteceu só comigo", contou Angel Poncio.

Angel Poncio, em ensaio quando era Miss Universe Rondônia 2024 Imagem: Divulgação/LV Assessoria

Angel desistiu de competir no Miss Brasil, que terá Letícia Galvão, Miss Espírito Santo, na disputa: "Ninguém está imune a comentários da internet. Mas existe uma grande diferença do que vivemos na vida real e no virtual. A internet busca uma perfeição que não existe. Eu recebi alguns haters na minha participação do Miss Universe Espírito Santo. É importante saber lidar com a realidade, focar no propósito e não se abalar com as críticas", afirma.

Lulu Oliveira, a candidata mais velha, com 41 anos, diz que a maioria das pessoas dá apoio a ela. Contudo, ela reconhece: "As críticas na internet são algo que vão bem além do mundo miss. Toda pessoa que se expõe nas redes vira alvo. Eu tenho a mente no lugar e sempre analiso as críticas para ver se podem agregar algo, quando são apenas destrutivas e carregam uma dose de maldade, eu simplesmente ignoro e sigo minha vida. Acredito que a maturidade nos ajuda muito a lidar com esse tipo de situação".

Uma das favoritas, segundo especialistas ouvidos pela Folha, a pernambucana Luana Cavalcante é uma exceção e diz não receber comentários odiosos: "Felizmente não. Existem alguns poucos comentários negativos, mas a opinião dos fãs, a favor e contra, deve ser sempre respeitada. Não dá para dizer que são haters. E não é apenas no mundo miss, quando você almeja estar no topo, precisa estar preparada para lidar com tais situações".

Gabriele Marinho, Miss Universe Alagoas 2024 Imagem: Reprodução/ Instagram @marinhogabriele

Outra favorita, a alagoana Gabriele Marinho, não teve a mesma sorte. Ela foi indicada em seu estado, ou seja, não houve concurso com outras candidatas, e foi direto para o Miss Brasil.

Ela diz que parte de comentários odiosos que ela recebeu e recebe se deu ao vínculo que ela já tinha com o atual dono do Miss Brasil: "Tive muito hater por causa da nova direção do concurso... eu já tive uma vitória com esse diretor [o Gerson Antonelli]. Foi o Miss Teen Brasil e nós vencemos o internacional Miss Teen World".

Virou uma corrente de falação, como se já tivesse certo a minha vitória, pelo simples fato de eu já conhecê-lo, mas eu tento lidar com isso com a cabeça boa. Se eu não me sentisse capaz de concorrer ou se tivesse algo no regulamento que não me permitisse concorrer eu não estaria aqui. Assim, se eu também já fosse vitoriosa eu não estaria me preparando tanto, investindo tanto tempo, investindo dinheiro, investindo tudo que eu estou fazendo em torno desse concurso que é o que eu estou fazendo agora. Então, não faz sentido se eu já tivesse uma vitória certa. Não faria sentido essa luta. defende-se Gabriele Marinho, Miss Universe Alagoas 2024

Miss Alagoas - Gabriele Marinho

Gabriele Marinho já disputou o Miss Brasil 2016 Imagem: Reprodução/Instagram @marinhogabriele

Gabriele Marinho não é novata nos concursos. Ela disputou o Miss Brasil em 2016 e foi Top 5. Naquele ano, venceu Raissa Santana, noticiada como a primeira Miss Brasil negra eleita em 30 anos —ela era na verdade a terceira, já que a Miss Brasil 2013, Jakelyne Oliveira, também se autodeclara negra.

Marinho só está competindo neste ano porque o Miss Universo retirou o limite de idade de 28 anos em 2023. Ela tem 30, cursa direito na FAAP e é modelo internacional. Gabriele também apoia projetos sociais e pretende continuar se eleita.

Sou embaixadora do Nutrindo Vidas. Conheci esse projeto dentro da minha faculdade de direito há três anos atrás. Mas é um projeto que se iniciou na pandemia. É um projeto que faz marmita, a gente recolhe suprimentos, cestas básicas, tudo voltado aquelas famílias em estado de vulnerabilidade. E com a faculdade de direito a gente também presta assistência jurídica. (...) A minha bandeira enquanto miss estadual é continuar apoiando esse tipo de ação voluntária, apoiando as políticas públicas, o desenvolvimento da educação e tudo aquilo que deixe a nossa população um pouco mais equitativa. Gabriele Marinho, Miss Universe Alagoas 2024

Miss Espírito Santo - Letícia Galvão

Letícia Galvão é a Miss Universe Espírito Santo 2024 Imagem: Reprodução/Instagram @leticiagalvaovet

Natural de Guarapari (ES), Letícia Galvão tem 25 anos, é modelo e médica veterinária. Ela já afirmou em entrevista que sua maior inspiração é sua irmã, Ana Lígia Galvão, que já venceu o Miss Brasil EUA. Hoje, ela também inspira outras mulheres, como suas concorrentes na época do estadual.

Participar de um concurso com tanta diversidade e realidades diferentes como a da Miss Marechal Floriano Ariani Lacerda [que é trabalhadora rural], mostra que não há limites para nossos sonhos, independente da realidade em que estamos inseridos. (...) Todo mundo enfrenta desafios para chegar onde quer, e comigo não foi diferente. Superei a depressão e ao longo da minha jornada como miss, percebi que este é um problema coletivo e tenho certeza que posso colaborar com minha experiência sobre como lidar com essa situação. Vejo que esse processo faz parte do meu propósito e está totalmente ligado a minha meta de vida que é transformar realidades. Letícia Galvão, Miss Universe Espírito Santo 2024

Miss Mato Grosso do Sul - Lulu Oliveira

Lulu Oliveira é a Miss Mato Grosso do Sul 2024 Imagem: Reprodução/Instagram @luluoliveiracoach @rrfotoss

Mãe de gêmeas, a candidata mais experiente do grupo é a representante sul-mato-grossense. Quase metade das candidatas do Miss Brasil deste ano só chegaram na final devido à retirada do limite de idade de 28 anos.

Formada em gastronomia, Lulu seguiu outra profissão. Ela é designer de balões, ou como ela prefere, artista de balões. Ela tem como bandeiras falar sobre síndromes e doenças.

[Mulheres como eu aqui] abriu a oportunidade para que um número maior de mulheres pudessem viver o sonho de se tornar miss. Somos mulheres qualificadas e com experiência de vida, com certeza isso soma para o casting tornando uma base com talentos diversificados. (...) O meu foco [como bandeiras] são síndromes e doenças muitas vezes invisíveis como o autismo, fibromialgia e lúpus. Eu sou paciente de fibromialgia e ao decorrer da minha vida precisei aprender a lidar com a doença. E como Miss Mato Grosso do Sul busco levar maior visibilidade para sociedade trazendo informações qualificadas. Lulu Oliveira, Miss Universe Mato Grosso do Sul 2024

Miss Pernambuco - Luana Cavalcante

Luana Cavalcante é a Miss Pernambuco 2024 Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversepernambuco @luacfarsoni @_thompsondiego

Outra mãe no concurso —mães, casadas e divorciadas podem se inscrever desde 2023—, Luana Cavalcante é casada, tem 25 anos, e também é atriz e modelo internacional. Foi graças a sua carreira que ela conheceu o projeto social que representa atualmente.

A Splash, ela conta que estava na Itália quando foi convidada para fazer do filme hollywoodiano "Batalha de Saipan". "As filmagens foram em Bangkok, na Tailândia, onde contracenei com Jeff Fahey, humanista envolvido com o projeto que participo, o FFI - Friends Forever International, um programa de liderança global. Assumi então a responsabilidade de trazer o mesmo para toda a América Latina, iniciando em minha terra natal, Pernambuco".

Quando as regras do concurso mudaram, com minha carreira na moda e no cinema já consolidadas e meu filho, Pedro, hoje com 4 anos e já alfabetizado, resolvi retomar o projeto [e disputar o Miss Brasil], pois gosto de terminar tudo o que começo e ir até o fim e o mais alto possível. Decidi participar no MUB com a intenção de [ganhar e] trazer a coroa do Miss Universe para o Brasil. Luana Cavalcante, Miss Universe Pernambuco 2024

Conheça as candidatas do Miss Brasil

Miss Acre 2024, Laryssa Costa, advogada e empresária de 30 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Alagoas 2024, Gabriele Marinho, modelo e estudante de direito de 30 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Amapá 2024, Joana Flexa, estudante de pedagogia de 21 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Amazonas 2024, Ana Sarah Barreto, estudante de segurança pública de 22 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Bahia 2024, Daniela Ataides, formada em educação física e gestão de recursos humanos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Ceará 2024, Kellen Alves, nutricionista de 30 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Distrito Federal 2024, Suamy Goulart, médica e professora universitária de 32 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Espírito Santo 2024, Letícia Galvão, médica veterinária de 25 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Goiás 2024, Lara Borges, bacharel em direito de 29 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Maranhão 2024, Ane Caroline Diniz, enfermeira de 27 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Mato Grosso 2024, Calita Franciele, bióloga de 23 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Mato Grosso do Sul 2024, Lulu Oliveira, formada em gastronomia e artista de balões de 41 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Minas Gerais 2024, Tatiana Gonçalves, modelo e empreendedora de 26 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Pará 2024, Kissia Oliveira, modelo de 35 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Paraíba 2024, Ana Kezya Alves, cantora e modelo de 33 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Paraná 2024, Taynara Gargantini, modelo e empresária de 34 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Pernambuco 2024, Luana Cavalcante, atriz e modelo de 25 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Piauí 2024, Gabriela Pessoa, estudante de nutrição de 19 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Rio de Janeiro 2024, Maria Fabiana Mata, modelo de 25 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Rio Grande do Norte 2024, Rita Leão, terapeuta holística de 26 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Rio Grande do Sul 2024, Eduarda Dallagnol, estudante de direito de 25 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Rondônia 2024, Renata Dantas, modelo e empreendedora de 37 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Roraima 2024, Karol Falcão, modelo de 24 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Santa Catarina 2024, Carolina Schüler, secretária executiva de 32 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss São Paulo 2024, Milla Vieira, modelo de 33 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial

Miss Sergipe 2024, Milena Cassiano, modelo de 26 anos Imagem: Reprodução/Instagram @missuniversebrasiloficial