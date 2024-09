Animes Verão 2024: as surpresas e decepções da temporada de julho

Chegamos ao final de temporada dos animes e é hora de fazer um balanço sobre as produções que surpreenderam e as que decepcionaram os fãs. Confira os destaques da temporada de verão (lembrando que recebe esse nome por ser verão no Japão) selecionados por Splash:

Surpresa: Personagem brasileira de "Narenare: Cheer for You!"

Animes "slice-of-life", aquelas séries sobre o dia a dia de pessoas comuns, não costumam atrair tanta atenção dos fãs, mas "Narenare: Cheer for You!" cativou com um elemento fantástico: uma personagem brasileira. Com apenas um episódio exibido já amávamos Anna Aveiro Nakamura dos Santos Moreira Cuccittini tal qual gostamos de memes e cachorros caramelos.

Tudo sobre essa personagem é fascinante: seu sobrenome homenageando inúmeros jogadores de futebol, o fato de a atriz de voz ter ascendência brasileira e pelos vários momentos nos quais a personagem abraçava suas colegas tal qual uma conterrânea daqui. E nos episódios finais ela teve diálogos em português conversando via internet com a família brasileira (que inclusive estava curtindo um autêntico churrasco). Anna Aveiro Nakamura dos Santos Moreira Cuccittini é a protagonista moral desse anime que nem prestamos muita atenção à trama.

Surpresa: "The Elusive Samurai" encantou com boa animação

Yusei Matsui é um autor de renome no Japão por ter criado obras como "Neuro: Supernatural Detective" e "Assassination Classroom", mas aqui deste lado do globo apenas a obra do professor polvo teve algum destaque. Pelo menos até a estreia de "The Elusive Samurai", obra do autor baseada em fatos reais sobre o príncipe de 10 anos que conseguiu derrotar um general de guerra experiente em 1335.

O anime de "The Elusive Samurai" é uma obra de arte, mas talvez não teria chamado a atenção em uma temporada com mais concorrência. Ou seja, a equipe de produção aprendeu com o jovem Tokiyuki a usar estratégias para melhorar a recepção do próprio anime. Vale a pena conferir porque a história é divertida, a animação é linda e a Crunchyroll está até lançando com uma dublagem em português.

Surpresa: "Minha Amiga Nokotan é um Cervo" foi um surto

Séries de humor também não costumam atrair tanto a atenção do público, mas "Minha Amiga Nokotan é um Cervo" contou com três fatores para ser um sucesso: 1- a animação foi feita pelo estúdio WIT (de "SPY X FAMILY"); 2- a sinopse é a coisa mais sem-noção do mundo; 3- o anime é acessível e chegou a vários lugares possíveis.

A doida história da ex-delinquente que passa a ser acompanhada na escola por uma garota cervo atualmente é um dos animes mais fáceis de se acompanhar: seus episódios foram lançados na Crunchyroll, Anime Onegai, Prime Video, alguns no YouTube e agora ganhou uma transmissão pelo canal pago PlayTV. E "Minha Amiga Nokotan é um Cervo" ainda tem uma dublagem muito bem feita, só uma pena que não está com vozes brasileiras na Crunchyroll.

Decepção: Falta de anime arrasa-quarteirão

Se as temporadas de anime de outubro costumam trazer uma grande quantidade de produções bombásticas, a de julho tem como hábito ser mais "chocha". Para se ter uma ideia, um dos maiores destaques da temporada acabou sendo "The Elusive Samurai", que no máximo é um mangá do grupo de acesso da "Shonen Jump".

Ao menos a falta de anime de impacto teve seus lados positivos. Quem quer acompanhar as séries da temporada acaba assistindo a produções fora de sua zona de conforto, o que leva a uma descoberta de séries que o otaku nem fazia ideia que iria curtir. Ou então podemos destacar o principal ponto positivo: com a falta de bons animes, temos tempo para assistir às séries das temporadas passadas que ficaram para trás.

Decepção: "Kinnikuman: Perfect Origin Arc" sem a série anterior

Décadas após o final do anime "Kinnikuman" no Japão, a série ganhou uma continuação chamada "Kinnikuman: Perfect Origin Arc" produzida pela Production I.G. Longe de criticar a produção de um anime com uma base de fãs fiel na Ásia, o problema foi que o negócio ficou inacessível para nós.

"Kinnikuman" não é famoso no Brasil, não teve seu anime exibido por aqui e muito menos o mangá foi lançado. O máximo de contato que tivemos foi com uns brinquedos de plástico famosos no começo dos anos 1990 e com o anime "Músculo Total", um "Boruto" de "Kinnikuman" contando a trajetória do filho do antigo protagonista. Ou seja, mesmo a Netflix tendo trazido "Kinnikuman: Perfect Origin Arc" para nós isso não serviu para muita coisa.

Decepção: Visual genérico de "Tower of God"

Foram muitos anos sumido do meio otaku, mas "Tower of God" retornou adaptando a continuação da jornada de Bam para chegar ao topo da torre. A primeira temporada não era bem uma unanimidade entre os fãs, e calhou também de ter um dos mais detestáveis finais de série entre a comunidade, mas ninguém esperava o que estava por vir na sequência.

Simplesmente decidiram ignorar todo o estilo artístico do anime antigo, que trazia traços marcantes e cores sem sombra, para apostar em um visual que parece qualquer outro anime. Como se não bastasse perder o que tinha de único, "Tower of God" percebeu que sua história não é capaz de atrair tantos fãs de novo.