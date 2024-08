'Fui cretino': a treta entre ator que fez Silvio Santos e família Abravanel

José Rubens Chachá, 70, interpretou Silvio Santos — que morreu no dia 17 de agosto — na série "O Rei da TV" (Disney+), lançada em 2022. Ator já rebateu comentários de Cintia Abravanel, que chamou série de "merda" e "porcaria" em entrevista para Splash em 2023.

Eu não deveria ter respondido nada. Fui cretino, querendo responder a uma coisa que não me compete. Mas ela viu pouquíssimos minutos e julgou o corpo inteiro vendo apenas o dedão do pé.

José Rubens Chachá, a Splash

'Treta' entre ator e família de Silvio Santos

Declaração de Cintia Abravanel ocorreu em maio de 2023, quando foi lançada a segunda temporada de "O Rei da TV". Ela afirmou que atores que trabalharam com ela no teatro estavam presentes na série, mas não citou nomes. "O dia que eu encontrar, vou puxar a orelha, perguntar: 'o que você está fazendo lá naquela porcaria? Eu não te coloquei na carreira para você fazer merda não'."

Eu fiquei muito sentido porque foi um trabalho primoroso. Era tudo de primeira. Eu fiquei magoado por ela dizer que viu por dez minutos e achou uma 'merda'. Eu falei que ela estava se declarando ignorante, preguiçosa. De uma preguiça mental que ela não poderia declarar publicamente. Quem assiste a dez minutos de uma série que tem mais de quinze episódios não pode julgar.

José Rubens Chachá

Família Abravanel acompanhou opinião de Cintia, segundo Chachá. "Tenho certeza de que influenciaram o Silvio, pois não sei se ele assistiu ou não à série. Mas ele também acabou dizendo que era meio pobre, mal feita", comentou em entrevista exclusiva para Splash.

Ator afirma que série trouxe fatos sobre o apresentador. "Por não ser uma biografia autorizada, os autores tiveram liberdade para contar o lado bom e o lado ruim. Claro que tudo foi escrito com a ajuda de advogados, nem tudo é verdade porque existiram adaptações de nomes e datas. Mas tudo o que está lá, realmente aconteceu. Por isso, julgo ser a melhor biografia feita sobre Silvio Santos."

Embora apresentemos alguns 'podres', as pessoas viram que são coisas que todos estão passíveis de enfrentar. Até mesmo um ídolo pode cometer erros, ser mulherengo ou até desrespeitoso.

Splash entrou em contato com a família Abravanel. A reportagem será atualizada caso parentes de Silvio Santos se manifestem sobre as declarações de José Rubens Chachá.

Outras obras

A família poderia ter mais humildade e perceber que existia uma crítica, mas que o transformava em um ser humano muito mais próximo do pai e do marido que eles tinham em casa. Agora, ficam reverenciando pessoas foram lá para pedir a bênção e produzir filmes, peças de teatro. Eles não veem que isso é uma coisa artificial?

O filme "Silvio", protagonizado por Rodrigo Faro, estreia no dia 12 de setembro. Diferentemente da série "O Rei da TV", filme foi autorizado pela família Abravanel. Faro também pediu a permissão do dono do SBT para interpretá-lo no longa.

Nós não pedimos opiniões porque tínhamos todas as opiniões e estudamos sobre ele. [...] O que está lá foi referendado por profissionais, são coisas que podem ser comprovadas.