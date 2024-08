Quais são as filhas de Silvio Santos que seguirão o legado do pai?

Silvio Santos, que morreu neste sábado (17), aos 93 anos, deixou um império para ser comandado pelas seis filhas.

Cintia Abravanel, Patrícia Abravanel, Silvia Abravanel, Rebeca Abravanel, Daniela Beyruti e Renata Abravanel serão responsáveis pelo legado do apresentador.

Saiba quem são:

Cintia Abravanel

A mais velha das filhas de Silvio Santos, com 61 anos, Cíntia nasceu do primeiro casamento do apresentador, com Maria Aparecida Vieira Abravanel, conhecida como Cidinha.

Ela trabalha no meio artístico, mas se mantém nos bastidores como diretora do Teatro Imprensa, do pai, e diretora da área cultural do Grupo Silvio Santos.

Cíntia foi casada por sete anos com Paulo Gomes, com quem teve três filhos, o ex-BBB Tiago Abravanel, Lígia Abravanel e Vivian Abravanel.

Silvia Abravanel

Segunda filha do apresentador com Cidinha, Silvia foi adotada após ser abandonada pela mãe biológica na maternidade.

A herdeira ficou conhecida por comandar os programas "Bom Dia e Companhia", de 2015 a 2022, e o "Sábado Animado", no SBT.

Daniela Beyruti

Uma das herdeiras mais envolvidas nos negócios da família, Daniela é a terceira filha de Silvio, mas a primeira do casamento com Íris Abravanel.

Após a ausência do pai em 2023, ela se tornou vice-presidente do SBT. Daniela já atuou como diretora-executiva e diretora artística do canal.

Casada com Marcelo Beyruty, o casal é pai de Gabriel, Manuela e Lucas.

Patrícia Abravanel

A filha mais conhecida de Silvio pelo público, Patrícia é a quarta filha e comanda o Programa Silvio Santos desde a ausência do pai.

Antes de assumir o programa do pai, ela apresentou outros programas na emissora, como o Cante se Puder, o Roda a Roda Jequiti, o sorteio da Tele Sena, o Maquina da Fama e o Topa ou não Topa.

Patricia é casada com o político Fábio Faria, com quem tem três filhos, Pedro, Jane e Senor, em homenagem ao apresentador.

Rebeca Abravanel

A quinta filha do apresentador, Rebeca tem 43 anos e fez sucesso por apresentar o "Roda a Roda Jequiti", desde 2017.

Casada com jogador de futebol Alexandre Pato, ela é mãe de Benjamin, que nasceu em janeiro deste ano.

Renata Abravanel

Renata, a caçula das seis filhas de Silvio Santos, é fruto do casamento do apresentador com Íris Abravanel. A herdeira ocupa o cargo de presidente do conselho do Grupo Silvio Santos, mantendo-se longe dos holofotes.

Desde 2015, Renata é casada com Caio Curado, com quem tem dois filhos, Nina e André.