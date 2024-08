Em um 'Brasil polarizado', 'Os Outros 2' debate sobre intolerância e perdão

De Splash, no Rio

Segunda temporada de "Os Outros" traz, mais uma vez, a convivência polarizada entre vizinhos de um mesmo condomínio no Rio de Janeiro. Produção da Globoplay aborda temas como intolerância, perdão, religião, corrupção e maternidade — em meio a tensão e violência.

Novos conflitos

A nova temporada apresenta a mudança de Sergio (Eduardo Sterblitch) para um condomínio de alto padrão na Barra da Tijuca. Ele, que se torna vereador após ser inocentado na Justiça, tem seu caminho cruzado com vizinhos que não querem viver ao lado de um suposto miliciano.

O novo condomínio é o pano de fundo para explorar relações familiares e o perdão na sociedade. Mostrar situações absurdas e inesperadas que extrapolam o extremo. Entre os vizinhos estão Raquel (Letícia Colin), Paulo (Sérgio Guizé), Maria (Mariana Nunes), Seu Durval (Luis Lobianco). Um assunto em particular virá à tona: o perdão.

Raquel é o nome que entra em conflito com Sergio e se une a Cibele (Adriana Esteves) para enfrentar o personagem, conta o autor Lucas Paraizo para Splash. Apesar dos confrontos, o autor diz acreditar que a violência é menos explicita.

Algumas pessoas ficaram muito sensíveis [com a violência da primeira temporada], eu entendo perfeitamente, é difícil. Mas, na segunda temporada, temos uma violência menos explícita e menos reativa. É um pouco mais premeditada. Lucas Paraizo

Brinco que Cibele é um fio desencapado, enquanto Raquel é premeditada, diz o autor. Ela prevê o que pode acontecer para tomar uma atitude. O melhor de tudo é que elas vão se unir contra Sérgio.

E por que a série faz tanto sucesso? "A gente encontrou um tema, pessoas para falarem dele, elenco para falar dele em um tempo onde o Brasil está polarizado. Esse tempo brasileiro onde a intolerância está prevalecendo. A gente escolheu alguns temas muito caros que a sociedade brasileira quer discutir. 'Os Outros' não aponta respostas. Fazemos muitas perguntas. A gente está a fim de falar sobre esses assuntos e encontrar juntos essas respostas", opina Paraizo.

O que aconteceu com Marcinho

Um ponto central da segunda temporada é a busca incansável de Cibele por seu filho desaparecido, o Marcinho (Antonio Haddad). O personagem aparece para o público logo no primeiro episódio, mas sem encontrar a mãe, que alimenta a esperança de reencontrá-lo com vida. Ele apenas se encontra com Lorraine (Gi Fernandes), a filha de Sergio.

Existe uma pergunta latente em 'Os Outros': 'O que você faria para salvar o seu filho?' Está na primeira e na segunda temporada, além de fazer a gente se perguntar: 'Onde estou sendo intolerante na minha vida? É uma pergunta importante. Lucas Paraizo

A temporada é marcada pela inesperada aproximação de Marcinho e Sergio. Essa é só uma das reviravoltas que vão surpreender o público, conta Antonio Haddad para Splash. "Essa temporada causa mais medo, mais terror e mais suspense."

Ele vai se aproximar da família de Sérgio. Em um trailer, inclusive, Marcinho fala a Sérgio: 'Eu te considero um pai'. Veremos o desenvolvimento dessa relação, que é divertidíssima. E a relação com Cibele... Enfim, vocês podem ter bastante expectativa, porque quando acontecer esse reencontro, vai ser quente. Antonio Haddad

A série teve os três primeiros episódios liberados na última semana. Mais três serão liberados na próxima quinta-feira (22). Os seis episódios restantes serão liberados nas quintas-feiras seguintes, até 12 de setembro.

Terceira temporada vem aí!

Lucas Paraizo já escreve a terceira temporada da série e desloca o tema da intolerância para o campo. "A gente mostra que a intolerância também está encrustada no campo de alguma maneira. É uma nova história que vai cruzar a vida de Cibele e Marcinho novamente, porque a série é uma trilogia sobre mãe e filho."