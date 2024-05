Scooby agradece escolta policial para resgate no RS: 'Tomada por facção'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Pedro Scooby, 35, agradeceu a um delegado pela escolta policial para resgate de vítimas em uma escola de uma cidade atingida pelas enchentes após fortes chuvas no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

O surfista e ex-BBB, que ajuda no resgate de vítimas da tragédia, fez o agradecimento ao delegado em uma rede social. Ao lado do agentes, ele falou da escolta policial ao publicar um story no Instagram.

Obrigado por todo apoio desde que chegamos aqui! A equipe dele (Delegado Lacerda) que nos deu apoio ao entrar em uma das escolas que estava tomada pela facção. Pedro Scooby

Também na rede social relatou que tem tomado remédio para evitar a contaminação por leptospirose. "A água que a gente entra tem bicho morto, já passou gente morta, milhões de bactérias. Meu pé está cheio de perebas por sinal", disse o surfista em vídeo publicado nas redes sociais.

O surfista também agradeceu a esposa Cintia Dicker, que está arrecadando alimentos e cuidando do seu filho Dom e da filha do casal, Aurora. "Em menos de 48 horas, ela juntou dois caminhões de mantimentos aqui para o Sul, que é a terra dela, mas, mesmo eu estando aqui, ela não parou nenhum segundo e ainda está cuidando do Dom e da Aurora. Não tenho palavras para te agradecer, você é demais, te amo".

Por fim, Scooby pediu para os seguidores enviarem alimentos para o RS. "Tenho falado muito para as pessoas, mande mantimentos para cá, agora é a fase que as pessoas estão necessitadas de mantimentos", finalizou.