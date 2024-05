Repórter do SBT adota cão que o abraçou em reportagem na tragédia do RS

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

O repórter do SBT Paulo Mathias adotou cachorro que abraçou a sua perna durante uma reportagem na tragédia do Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

O caso aconteceu quando o jornalista visitava um abrigo durante uma reportagem no Chega Mais. Paulo estava em um link ao vivo no programa matinal quando foi surpreendido pelo cachorro.

O animal abraçou a perna dele enquanto o repórter conversava com as apresentadoras. "Não consigo sair, ir embora, porque não desgruda de jeito nenhum", afirmou ele. "Gostou da perna. É macho, mas ele fica abraçado. Estou sentindo o coraçãozinho dele", continuou Paulo.

No estúdio, Regina Volpato disse para o repórter: "É seu filho". "Será que vou levar esse aqui para casa?", questinou ele. "Leva, se tiver como, se ele não tiver tutor", destacou a apresentadora.

Então, o jornalista contou depois que adotaria o animal. "Cãozinho adotado. Paulo Mathias será o tutor temporário, enquanto o dono do cãozinho está desaparecido. O amor entre os dois foi à primeira vista", disse.

Depois, Paulo apareceu levando o cão para São Paulo. "No meio do caos surgiu uma amizade", escreveu ele.

O animal já anda aproveitando a capital paulista. Já fez passeios, por exemplo, de acordo com o jornalista, um rolê neste domingo (19) no Shopping Cidade Jardim.