Atriz diz que levou filhos para ver piercings em lugar inusitado do corpo

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Tori Spelling, 51, de "Barrados no Baile", diz que levou os filhos para verem a colocação de piercings em lugar inusitado seu corpo.

O que aconteceu

A atriz contou que os piercings foram presentes de Dia das Mães. Em seu podcast Misspelling, ela contou que os cinco filhos marcaram com o profissional para a colocação das peças em seu corpo.

Piercings em região inusitada do corpo. A atriz, então, mostrou que colocou as peças pouco abaixo do umbigo, na cintura.

Orgulho do novo corpo motivou piercings em lugar inusitado. A atriz afirmou que decidiu colocar peças nessa região do corpo pois está "muito orgulhosa" da sua barriga e, recentemente, ela tem usado "muitos tops curtos".

Eu tive cinco bebês. Estou muito orgulhosa. Isso é, você sabe, entrou e saiu cinco vezes e é bom. Sempre mostrei minha barriga porque essa era uma das minhas partes favoritas. E agora eu faço isso de novo e as pessoas pensam: 'Pare de se vestir como uma adolescente'. Tori Spelling

Piercings de alto preço. Ela contou no podcast que os quatro piercings são de diamante e afirmou como seus filhos a conhecem muito bem.