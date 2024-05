Atriz expõe truques de jogadores para evitar evidências de flertes

A atriz espanhola Jedet, 31, expôs truques de jogadores de futebol para evitar evidências de flertes nas redes sociais.

O que aconteceu

Ela contou sobre estratégias usadas pelos atletas na hora de investir em mulheres desconhecidas nas redes sociais. Durante participação no podcast Match, ela também contou que os jogadores comprometidos aumentam ainda mais o rigor para evitar que mensagens comprometam seus relacionamentos.

Os piores são os jogadores de futebol. Eles falam com você e, quando veem que você já visualizou, apagam a mensagem. Eles nunca seguem você. Jedet

Embora eles adotem essa padrão para evitar vazamentos, ela debochou da tática por um motivo. "Eles falam com você novamente se você não tiver visto direito. Porque eles têm esposas e filhos. O que eles não sabem é que você tira prints de tudo", ironizou.

Jedet confessou que conta para as mulheres desses atletas infiéis, com o objetivo de alertá-las. No entanto, na maioria das vezes ela, a atriz afirmou que não foi bem aceita por essas mulheres. "O que alguns não sabem é que eu já falei com as namoradas, mas depois acabei me dando mal. Estou te dizendo que seu namorado fez isso, mas você fica com ele e me faz parecer a vilã", contou.