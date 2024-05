Kaio e Edlaine expõem Brenno aos gritos: 'Xingava o tempo todo'

Kaio e Edlaine expuseram na manhã de hoje (20) falas de Brenno sobre outros confinados em A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

Kaio questionou o Conquisteiro sobre xingar MC Mari, Fernando e Hadad na fase da Vila. "Você não colocou todos eles em uma caixinha quando subiu aqui, não? Não falava do Fe, xingava ele o tempo todo para a gente?", perguntou. "[Xingava] O tempo inteiro", acrescentou Edlaine.

Kaio ainda disse que revidou as críticas de Brenno, dizendo que eles precisavam dar uma "nova oportunidade" para aqueles que subiram à Mansão do reality. "Aqui é outra coisa", disse Edlaine.

Brenno negou. "Eu estou te ponto agora", afirmou. "Cansativo demais", respondeu Edlaine.

Kaio ainda se virou para MC Mari e Hadad, que ouviam à discussão, e disse para tomarem cuidado com Brenno.

Em seguida, ele continuou criticando o Conquisteiro: "Decida se eles são seus inimigos, igual você dizia […] Agora eu vejo você apertando a mão do Hadad, sorrindo e dando abraço para Mari, então seja homem para sustentar o que você faz".

