Larissa Manoela é usada para vender milho na praia do RJ: 'Carioca nasce formado em marketing'

Um vendedor de milho que trabalha na praia do Leme, no Rio de Janeiro, viralizou nas redes sociais após começar a usar Larissa Manoela como " garota-propaganda " de seu carrinho.

Quem mostrou a imagem para os seguidores foi o influenciador digital Pedro Certezas. O vendedor usa uma blusa estampada com o rosto da atriz e com as frases: "Mãe, me dá dinheiro para comprar um milho" e "Moço, me da um milho".

O design do uniforme e do carrinho faz menção ao fato de Larissa Manoela ter cortado relação com seus pais por conta da administração que eles faziam de sua carreira e de suas finanças. Em agosto do ano passado, o Fantástico divulgou um áudio da artista pedindo dinheiro para comprar um milho na praia. "Oi, pai. Você consegue fazer uma transferência para minha conta para eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor", dizia.

Nas redes sociais, internautas elogiaram o vendedor. "O carioca já nasce formado em marketing", ironizou um.