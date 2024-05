Resumo Cheias de Charme: confira os capítulos desta semana (20 a 25/05)

Nesta semana, 'Cheias de Charme' dará uma guinada na carreira das Empreguetes. Cida finalmente dará a volta por cima e deixar a casa dos Sarmento em grande estilo. Confira o resumo dos capítulos desta semana.

Segunda-feira, 20 de maio

Gentil e Penha jantam juntos, mas ela se nega a beijá-lo. Chayene decide implantar espião na equipe das Empreguetes. Cida ouve Isadora falando que Conrado sumiu e a provoca. Lygia volta para casa e encontra casa arrumada por Penha, que propõe trabalhar para abater da dívida. Otto briga com Conrado, mas se comove com casamento do filho. Sônia reclama de Rodinei na festa, mas ele não se importa. Brunessa conversa com Humberto, que passa mal ao vê-la em festa. Máslova e Branca maltratam Cida. Sônia manda Cida ir até quarto de Isadora e ela fica triste ao ver Isadora de noiva. Isadora obriga Cida a calçar os sapatos de casamento ajoelhada e a humilha. Penha tem ideia com Rosário sobre plano para ajudar Cida. Conrado se declara para Cida. Conrado demora a responder se deseja casar com Isadora.

Terça-feira, 21 de maio

Conrado diz sim e se casa com Isadora. Cida se demite no meio da festa e vai embora de limusine, ovacionada. Empreguetes planejam show no condomínio. Sônia reclama e Ernani a aconselha a esquecer Cida. Convidados largam festa e vão até show. Chayene descobre show das Empreguetes no condomínio durante ensaio. Convidados veem slideshow com fotos dispensadas por Ariela e Isadora. Chayene invade show com trio elétrico. Elano chega em casa e descobre que Cida vai morar com eles. Isadora reclama de casamento e Conrado dorme. Valda fala sozinha e conversa com Dolores. Cida visita Messias e Valda; Branca vê e comunica à Sônia, que vai até mercearia. Todos se levantam contra Sônia e a expulsam sob vaias. Rosário e Inácio planejam casamento. Empreguetes se preparam para sessão de fotos e descobrem que ganharam prêmio.

Quarta-feira, 22 de maio

Sônia reclama de jantar para Otto e Máslova. Sandro arma para impedir jantar de Penha e Gentil. Otto encontra Penha no restaurante e eles jantam juntos. Rosário e Inácio chegam em boate e ele reclama de ser confundido com Fabian. Cida e Elano jantam juntos; Kleiton e Naldo sentam na mesa e Elano faz cara feia. Otto leva Penha em casa e se apresenta a Ivone. Rosário e Inácio são fotografados entrando no furgão do bufê. Fabian ouve de Simone que está em todos os sites. Jornalista liga para Chayene e diz que Fabian foi visto com Rosário e que há fotos. Sandro chega em casa, vê Penha levando Otto ao carro e parte para cima dele. Penha briga com Sandro e socorre Otto. Fabian tenta convencer Simone de que não é ele nas fotos com Rosário. Brunessa e Cida se acertam. Penha sonha com Sandro entrando na janela e se declarando. Ivone aconselha Penha a dar chance para Otto. Rosário e Inácio conversam sobre confusão com Fabian e eles descobrem que fotos estão circulando.

Quinta-feira, 23 de maio

Elano visita Lygia e pede conselho por achar que Ernani acoberta Conrado. A advogada pede para Elano ter cautela com acusações contra Ernani. Penha fala a Sandro que é livre e joga na cara todas as tramoias dele. Ivone é contratada por Máslova e descobre que ela é sogra de Otto. Cida encontra Brunessa chorando, dizendo que está perdendo o bebê. Cida leva Brunessa para hospital, mas ela perde o bebê. Chayene recebe convite de Regina Casé. Fã diz a Fabian que gosta dele com Rosário. Inácio e Rosário se reconciliam. Fabian vai até bufê falar com Rosário. Rosário esconde Fabian no armário do bufê e tenta disfarçar pedindo para Inácio ir ao mercado. Fabian diz lamentar não encontrar Rosário no palco. Rosário janta com Inácio mas lembra de Fabian. Brunessa vai até casa de Liara e pede emprego na Galerie. Otto vê fotos de Penha e lembra dela.

Sexta-feira, 24 de maio

Penha desce no elevador social e é ofendida por Máslova e Branca. Otto a defende e a convida para um café em sua casa. Laércio conta a Tom que Chayene está no Esquenta. Inácio diz a Heraldo que está aceitando melhor carreira de Rosário. Sônia vê Brunessa trabalhando como empregada na casa e não entende nada. Fabian consegue que Gentil deixe ele entregar prêmio às Empreguetes sem elas saberem antes. Dinha diz que alguém comeu pistache do armário, e Inácio diz que verá as câmeras. Cida agradece Elano, mas não percebe que ele gosta dela. Socorro dança música de Empreguetes e Laércio repreende. Chayene sonha com Empreguetes presas em gaiola e que as explodiu e acorda com novo plano.

Sábado, 25 de maio

Chayene encontra caixa surpresa para colocar plano contra Empreguetes em prática. Inácio topa evento grande e desiste de ir a prêmio ver Rosário. Simone conta que Inácio caiu no plano dela de novo contrato misterioso com bufê. Socorro impede Empreguetes de abrirem caixa e bomba de tinta explode na cara dela. Fabian se prepara para entrar no show. Inácio não encontra rua falsa dada por Simone e volta para o Rio. Gentil chama Fabian ao palco para entregar prêmio, que revela que dueto é de autoria de Rosário. Chayene é descoberta, se revela, vai ao palco e faz discurso convidando Empreguetes para abrir show no Festival de São João. Rosário e Fabian fazem dueto no palco. Empreguetes recebem prêmio e Sandro tenta bater em Gentil por elogio a Penha. Para entrar no teatro, Inácio diz que é irmão gêmeo de Fabian. Inácio vê Rosário e Fabian se beijando no camarim.

*As informações podem ser modificadas em função da edição da novela.