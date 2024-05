Edlaine diz que Paganote tem problema com mulheres: 'Falas problemáticas'

Edlaine afirmou hoje (20) que Catia Paganote tem "problema com mulheres" de A Grande Conquista 2 (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em conversa com Edlaine, Vinigram falou sobre as disuccões entre ela e Brenno e questionou sua relação com Catia Paganote. "E você com a Catia?", perguntou.

Edlaine respondeu que não vai se resolver com Catia. "Para mim, não faz sentido. Ela continua batendo na tecla de que ela é melhor que alguém aqui. Não tenho como argumentar, é o que está dentro dela", disse.

A Conquisteira ainda disse que a ex-Paquita tem problemas com mulheres. "Várias falas problemáticas", disse. "Mas em relação a ela, trocar tranquila. Quem mais me tira do sério é o Brenno, que é muito mentiroso".

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso