Show para arrecadar dinheiro para Mingau é cancelado: 'Respeito ao RS'

O show beneficente para arrecadar dinheiro para o tratamento de Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, foi cancelado. O evento não vai acontecer em respeito à tragédia no Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

A filha de Mingau, Isabella Aglio, comunicou sobre a decisão no perfil do Instagram do pai. "Em nome do baixista Mingau, sua filha Isabella Aglio notifica que a segunda edição do show beneficente em prol do artista (Juntos pelo Mingau) que aconteceria no dia 23 de maio no Tokio Marine Hall foi cancelado em respeito à tragédia no Rio Grande do Sul".

O comunicado explicou o motivo da decisão de cancelar o show beneficente. "Dando espaço para campanhas e eventos em prol da causa".

O texto ainda citou informações sobre a nova apresentação beneficente para ajudar no tratamento de Mingau. "Nova data e local serão anunciados posteriormente", disse. "Para mais informações sobre reembolso, por favor, entrar em contato com o ponto de venda onde foi efetuada a compra do ingresso", complementou o comunicado.

Caso de Mingau

O músico se recupera desde setembro do ano passado, quando foi baleado na cabeça em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro.

Segundo a investigação, Mingau passou com velocidade pela Praça do Ovo, na comunidade Ilha das Cobras, em uma picape escura com película nos vidros. Isso levantou suspeita dos traficantes que atuam na região, que dispararam contra o carro.