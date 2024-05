Homem com quem estou saindo tem visita assistida das filhas; é perigoso?

No "Metendo a Colher" desta segunda-feira (20), uma das seguidoras de Universa pergunta para Cris Fibe se sair com um homem que tem visita assistida das filhas do primeiro casamento é um sinal de alerta. A primeira recomendação da colunista é perguntar para ele o motivo pelo qual está sendo obrigado a receber as filhas apenas com supervisão.

"Em geral, a Justiça decide isso em casos graves de suspeita de violência física ou até de violência sexual. Então, não é um sinal de que esse pai, esse genitor, tem uma relação saudável com as crianças, né?", alerta Fibe.

Outro ponto levantado pela colunista é perceber o jeito que ele fala de relacionamentos anteriores: "Se ele chama ex de louca, por exemplo, é um baita sinal de alerta."

O que a visita assistida demonstra é que não foi deixado um rastro emocional e afetivo saudável, para dizer o mínimo. Eu ficaria bastante alerta. Cris Fibe

