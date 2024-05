Luciana Gimenez e Mick Jagger comemoram o 25º aniversário do filho Lucas

Após celebrarem a formatura de Lucas Jagger, Luciana Gimenez e Mick Jagger fizeram outra festa para o filho, desta vez para comemorar o 25º aniversário dele. O evento contou ainda com a presença do irmão dele, Pietro e de outros familiares e amigos.

Nas redes sociais, a apresentadora brasileira fez questão de exibir com detalhes como foi o evento, incluindo fotos do bolo todo temático da cidade de Nova York, onde Lucas viveu os últimos anos para estudar e também onde ocorreu a festa.

"Uma noite especial vendo o meu filho sorrir, o que mais posso pedir? Nada! Só agradecer mesmo. Obrigada a todos os amigos e familiares. Amamos vocês", escreveu Luciana na legenda do post.

Antes da festa, Luciana já havia usado sua conta no Instagram para fazer uma declaração de amor para o filho. Ela publicou um vídeo com imagens de Lucas ainda pequeno e lembrou de histórias que viveu com ele.

"Lucas, hoje é seu aniversário e todos os anos venho aqui e falo como parece que passou muito rápido, então, hoje não seria diferente. Vinte e cinco anos se passaram, parece que foi ontem que você nasceu, mas, ao mesmo tempo, parece que você sempre esteve comigo. Você é parte de mim, você já estava no meu coração e nos meus pensamentos desde o primeiro dia que pensei que eu poderia ser mãe", escreveu.

"Me lembro de quando eu colocava um travesseiro na barriga com 7 ou 8 anos, sonhando um dia ser mãe. Eu sempre imaginei um menino igual a você e você é ainda mais do que eu jamais sonhei tenho muito orgulho da pessoa que você é, eu tenho muito orgulho da pessoa que você será, pois, o seu coração é de verdade, você tem caráter, amor, respeito e admiração pelos outros e pelo mundo que você vive, talvez seja isso que te faz tão especial. Filho, hoje é seu dia, parabéns, eu te amo muito!", completou ela.