Selena Gomez celebra foco no filme "Emilia Perez", em Cannes, e não na vida pessoal

Por Alicia Powell

CANNES, França (Reuters) - Selena Gomez disse que estava aliviada com a mudança de foco para seu papel no novo musical sobre cartel mexicano "Emilia Perez" em vez de sua vida pessoal, disse a cantora à Reuters no domingo.

"É um alívio. Prefiro que alguém diga que fiz um péssimo trabalho do que falar sobre minha vida pessoal. Portanto, sinto-me muito orgulhosa", afirmou Selena no Festival de Cinema de Cannes, um dia após a estreia do filme, que foi aplaudido por nove minutos.

A ex-estrela da Disney acrescentou que ela era apenas uma pequena parte da "incrível obra-prima" que é "Emilia Perez", que também é estrelado por Zoe Saldana e Karla Sofia Gascon.

O filme dirigido por Jacques Audiard sobre um chefe do tráfico mexicano que faz transição de homem para mulher e inicia uma organização sem fins lucrativos dedicada a encontrar os corpos de pessoas desaparecidas, está concorrendo ao prêmio principal do festival, a Palma de Ouro.

Selena Gomez, que também atua com Steve Martin e Martin Short na série de streaming do Hulu "Only Murders in the Building", é a mulher mais seguida no Instagram, com 428 milhões de seguidores.

Um número tão grande de seguidores coloca sua vida sob intenso escrutínio público e gera manchetes que especulam sobre seus relacionamentos pessoais, bem como sobre sua saúde física e mental.

A cantora, que fez publicações sobre lúpus e transtorno bipolar, disse ao programa "Today", da emissora NBC, este mês que decidiu limitar os comentários em sua conta apenas a amigos como forma de estabelecer limites.