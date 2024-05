Zilu curte festa com Marlene Mattos e canta música do ex, 'É o amor'

Zilu Camargo, 64, cantou ao lado de Marlene Mattos, 74, a música "É o amor", sucesso do ex-marido, Zezé Di Camargo, durante um evento com a produtora e diretora de TV.

O que aconteceu

A dupla participou de uma festa para comemorar o lançamento do podcast "Café com Respostas" estrelado pela mãe de Wanessa Camargo e dirigido por Marlene. Na ocasião, as duas cantaram a música junto com Felipe Reis, produtor do novo programa de Zilu.

Nas imagens que circulam pela internet, Zilu apareceu sorridente cantando o hit ao lado da empresária.

Vale lembrar que em 2021, Zezé di Camargo falou que a música "É o amor" não foi inspirada pela ex, Zilu. "Antes de escrever 'É o Amor', eu estava andando na rua e pensava na música 'Negue', de Maria Bethânia, e justamente naquela parte: 'Negue o seu amor e o seu carinho. Diga que você já me esqueceu'"