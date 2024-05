Gracyanne Barbosa diz que buscou ajuda para se reerguer após separação de Belo

Gracyanne Barbosa tem mostrado, nas redes sociais, como está a sua vida após a separação do cantor Belo. Em uma sequência de stories publicada no domingo, 19, ela respondeu perguntas de seguidores e revelou o que tem feito para "se reerguer".

"Me aproximei mais de Deus, busquei ajuda, estou sempre rodeada de amor, focando no meu trabalho e projetos, passei a ouvir mais músicas e reflexões", contou.

"Estou tentando manter o equilíbrio psicológico e assim, seguir com os meus propósitos!", continuou ela. "Se eu ficar parada me lamentando, a cabeça pira".

Gracyanne Barbosa e Belo anunciaram o término do casamento no dia 18 de abril. Segundo ela, a causa do divórcio não foi a falta de amor, mas sim a falta de cuidado mútuo entre o casal. Eles estavam juntos há 16 anos.