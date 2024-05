Alma Gêmea: confira o resumo dos capítulos desta semana (20 a 24/05)

Após muitos desentendimentos, Serena e Rafael começam a se entender e o florista chega cada vez mais perto da verdade por trás de sua conexão com a indígena. Confira o resumo dos capítulos desta semana.

Segunda-feira, 20 de maio

Serena recusa o dinheiro e diz a Cristina que não pode ir embora daquela casa, pois ali é seu destino. Rafael acredita que Serena irá amá-lo se realmente for a reencarnação de Luna. Olívia fala para Cristina que gostou de Serena e vai incentivar o interesse de Rafael por ela. Mirna exige que Kátia devolva suas alianças e se atraca com ela. Kátia devolve as alianças e depois fica preocupada, pois não sabe onde vai conseguir o dinheiro que precisa. Guto oferece dinheiro a Kátia para ela se fingir de amante de Raul e ela concorda. Serena pergunta a Rafael se ele quer lhe fazer algum mal. Rafael afirma para Serena que ela trouxe uma luz para sua vida. Serena afirma para Rafael que acha que o conhece há muito tempo. Rafael garante a Serena que jamais lhe fará nenhum mal.· Rafael confessa para Cristina que acha que Serena pode ser a reencarnação de Luna. Cristina fala para Rafael que ele está perturbado pelas lembranças de Luna e o aconselha a não entrar mais no ateliê. Hélio se declara para Serena que confessa que seu coração pertence a Rafael, deixando-o arrasado. Cristina convida Raul para jantar no clube, com a desculpa de que a mãe quer falar sobre negócios. Cristina liga para Olívia e, disfarçando a voz, diz que Raul vai encontrar-se com outra mulher naquela noite. Kátia conta para Crispim que Mirna pegou as alianças de volta. Crispim vai para casa furioso e fica enlouquecido ao encontrar Roberval almoçando em sua casa. Ele joga Roberval no chiqueiro e exige que Mirna lhe devolva as alianças. Bernardo pega as alianças e diz a Mirna e Crispim que o primeiro dos dois que se casar ficará com a joia. Olívia decide ir até o clube dar o flagra em Raul. Mirella teme que algo de ruim vá acontecer. Olívia vê Kátia e Raul juntos.

Terça-feira, 21 de maio

Olívia, furiosa, parte para cima de Kátia, mas é contida por Vitório. Raul garante a Olívia que não tem nada com Kátia, mas ela não lhe dá ouvidos. Cristina percebe que seu plano deu certo e fica satisfeita. Rafael vê Serena e Hélio juntos e fica enciumado. Cristina tenta se aproximar de Rafael, mas é interrompida por Felipe. Olívia exige que Raul saia de casa. Vitório conta para Elias que viu Kátia se encontrando com Raul no clube. Dalila ouve e desmaia. Rafael vê Serena tomando banho de rio. Dalila pergunta a Raul o que ele estava fazendo com Kátia. Rafael pergunta a Elias como pode saber se Serena é mesmo Luna. Elias aconselha Rafael a reviver com Serena uma situação que viveu com Luna e esperar por algum sinal. Rafael diz a Cristina que tentará descobrir se Luna realmente voltou ou se é com ela que ele deve ficar. Dalila se consulta com Eduardo, que confirma que ela está grávida. ·Cristina fala para Serena que ela precisa ir embora.

Quarta-feira, 22 de maio

Generosa revela a Terezinha que viu Dalila se encontrando com um homem casado. Terezinha começa a chantagear Dalila, exigindo que ela lhe empreste suas coisas. Cristina leva Serena para a casa de Vera e pede que ela a abrigue até que Rafael desista de pensar que ela é a reencarnação de Luna. Vera concorda e explica para Serena que ela não poderia ficar com Rafael, pois são de mundos diferentes. Rafael pergunta por Serena a Cristina, que diz não saber onde ela está e insinua para o botânico que Serena pode estar com Hélio. Serena foge da casa de Vera. Rafael destrata Serena, deixando-a arrasada. Cristina vê Serena chorando e fica radiante. Serena conta para Olívia que foi Cristina quem mandou que ela passasse a noite fora de casa. Olívia diz a Rafael que Serena dormiu na casa de Vera e incentiva o romance dos dois. Rafael se anima, vai atrás de Serena e a encontra em sua floricultura, entre as rosas. Rafael pede perdão a Serena por ter desconfiado dela. Cristina descobre que Olívia intercedeu em favor de Serena e fica furiosa. Clarice lê a sorte de Olívia e afirma que há um novo amor em seu futuro. Vitório e Olívia ficam furiosos quando se veem, mas Vitório concorda em acompanhá-la assim mesmo. Cristina descobre que Rafael saiu com Serena

Quinta-feira, 23 de maio

Dalila vê Raul com Kátia e fica apavorada. Crispim espanta Alaor, e Mirna fica arrasada por ter perdido mais um pretendente. Durante um passeio, Serena faz exatamente a mesma coisa que Luna, e Rafael diz que ela é quem ele pensava. Serena pergunta a Rafael de quem ele está falando. Rafael lembra que Elias disse que poderia ser perigoso para Serena descobrir sobre seu passado repentinamente e só explica que a estava esperando havia muito tempo. Serena afirma para Rafael que ele é o destino que ela procurava. Olívia e Vitório implicam um com o outro. Rafael afirma para Cristina que está apaixonado por Serena, e ela pragueja. Mirella afirma para Olívia que Raul não vai voltar. Rafael fala para Serena que quer ficar com ela para sempre.

Sexta-feira, 24 de maio

Serena fica com vergonha de jantar à mesa com Rafael, pois não sabe usar os talheres. Felipe come o frango com a mão para não constranger Serena. Rafael faz o mesmo. Serena fica satisfeita e come também. Felipe diz a Rafael que o apoiará se ele ficar com Serena. Agnes fica indignada ao saber que Rafael se convenceu de que Serena é Luna. Cristina conta para Vera que Rafael está apaixonado por Serena e pede que ela o ajude a voltar à razão. Crispim cai na trolagem de Mirna, que tenta lhe dar palmadas, mas Mirna pede ajuda e o policial Arthur a socorre. Raul se recusa a abrir o cofre para que Olívia pegue suas joias. Rafael afasta Setena de Hélio e ela fica chateada. · Hélio confessa para Rafael que ama Serena, mas garante que ela é pura e não merece a desconfiança do botânico. Rafael pede perdão a Serena. Débora diz a Cristina que elas precisam convencer Rafael a dar uma festa para apresentar Serena à sociedade, pois ela o fará passar vergonha e ele vai se desiludir. Serena vê o reflexo de Luna no espelho e não entende por que ela chora. Raul garante a Kátia que vai recompensá-la se ela lhe disser quem a mandou armar um escândalo no clube, e Kátia revela que foi abordada por Guto. Vera fala para Rafael que ele vai sentir vergonha de Serena. Ela ouve e fica magoada.

* As informações podem ser modificadas em função da edição da novela.