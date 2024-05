Guipa chama Lizi de 'vaquinha de presépio' e instaura guerra com Mc Mari

Guipa e Lizi se desentenderam na madrugada deste domingo (19), após uma dinâmica em A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

Após trocarem farpas, Lizi e Guipa se desentenderam. "Você não vai gritar comigo, eu não tenho medo de você", afirmou Lizi.

Guipa retrucou, dizendo que a Conquisteira era "indiferente". "É uma vaquinha de presépio", disse.

MC Mari, então, saiu em defesa da amiga. "Você vira para uma mulher e chama ela de vaquinha de presépio? Você sabe o que tá falando, irmão? Meça suas palavras", gritou ela, cara a cara com Guipa.

Guipa respondeu que a fala foi "no sentindo de expressão". "Não quis dizer que ela era uma vaquinha", disse. "Se eu falar das suas dores, você não vai aguentar", respondeu MC Mari aos gritos.

Na madrugada seguinte, Guipa chamou Lizi para conversar. O Conquisteiro disse querer "explicar o contexto", dizendo que "vaquinha de presépio" é uma expressão que sua mãe usa. "Minha intenção em momento algum era chamar você de vaca, como ficou subentendido", disse.

Segundo Guipa, em um presépio, a "vaca" é um item que não faz falta. "Não foi no sentido de te chamar de vaca", disse. "Estou te pedindo desculpa por isso".

Catia Paganote, que ouviu o pedido de desculpas, conversou com Lizi. "Eu só observo. Já falei: não me peça mais desculpas, porque é uma palavra bonitinha quando faz a merda", disse.

