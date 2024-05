Dinâmica no chiqueiro: Guipa e Lizi se acertam; Vinigram alfineta Any

Os participantes de A Grande Conquista 2 (Record) trocaram farpas na Dinâmica de Apontamentos deste domingo (19).

O que aconteceu

Na dinâmica da semana, os participantes foram ao "chiqueiro" e precisaram tirar porquinhos de pelúcia de um participante à escolha. Cada um começou o jogo com três porquinhos, e quem perdesse mais deles, perderia parte do valor em dinheiro já acumulado.

Rambo começou a dinâmica tirando um pouquinho de Fellipe. "Quem já ganhou muitos prêmios, eu vou tirar dele, sem maldade nenhuma", disse. "Vamos dar oportunidade para outros".

Já Hadad disse que "teria algumas pessoas para tirar o porquinho", mas escolheu Rambo. "Para ver que é amigo", alfinetou Rambo.

Vinigram e Any tiraram os porquinhos um do outro. Eles chegaram a discutir no meio da dinâmica. "Alguém que eu vejo alguns movimentos totalmente discretos e astutos, não legais e que eu não admiro", disse Vini. "Você sempre pontua que fala na cara […] Se você tem alguma dúvida sobre mim, chega em mim e fala […] Você espera chegar nesses momentos para trazer".

Any também discutiu com Guipa. "Ela simplesmente quer colocar fogo numa briga que já estava contornada", disse Guipa. Any explicou que sentiu uma indireta para ele na situação citada.

Guipa chegou a se desculpar com Lizi por conta do desentendimento que tiveram, e ela aceitou. "Quero que você entenda que não é porque eu não choro que não me foi por dentro", disse ela. "Espero que daqui em diante a gente possa ter mais embates, mas daqui do jogo. E bola pra frente. Estamos em processo de evolução".

