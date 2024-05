Gretchen mostra foto do marido pelado na Grécia: 'Daora'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Gretchen, 64, compartilhou um clique ousado do marido, Esdras de Souza, na Grécia. Ela mostrou o saxofonista pelado nesta segunda-feira (20).

O que aconteceu

A dançarina compartilhou o clique do marido em uma sacada do quarto de hotel. Ela mostrou o marido pelado, e é possível ver a marca de sol da sunga.

Totalmente nu, ela escondeu a bunda do marido com um adesivo. A dançarina escreveu em uma legenda. "Ê laia, hein", disse, com emojis de explosão e também "Daora".

Ela comentou sobre a viagem de casal. "Depois do sol. Nós dois na Grécia. Só amor", afirmou ela. Depois, ela ainda falou do descanso das redes sociais. "Estou longe dos stories. Pela primeira vez estou descansando, mas logo estou de volta", destacou a dançarina.

Gretchen mostra marido Esdras de Souza pelado em quarto de hotel Imagem: Reprodução/Instagram

Viagem

Ela chamou a atenção nas redes sociais ao compartilhar novo vídeo de sua viagem para Grécia em seu perfil do Instagram. Nas imagens, a artista apareceu usando um biquíni rosa dançando na praia com o marido e exibiu boa forma.

"Bom dia, amores. Que vocês tenham um dia maravilhoso. Cheio de amor", escreveu na legenda.