A Grande Conquista: Festa tem troca de farpas, aniversário e confissão

A festa de sábado (18) de A Grande Conquista 2 (Record) teve confissões, trocas de farpas e Conquisteiros traçando estratégias de jogo para a semana.

O que aconteceu

Com o tema "Luta Livre", a festa aconteceu no sábado, mas foi transmitida na edição de domingo (19) do reality.

Kaio e Catia Paganote falaram sobre a convivência geral. O Conquisteiro revelou que Edlaine era a única pessoa com quem conversava sobre jogo, e a ex-Paquita elogiou o participante, dizendo que ele não era "influenciável". "Eu nem falo da Edlaine. Até porque ela que me esnobou num primeiro momento e depois levou isso com ela. Bacana", alfinetou Catia.

Catia ainda disse que "fica sentida" por Dona Geni, que "espera mais" de Kaio.

Hadad e Kaio, os Donos da Mansão dessa semana, também falaram entre eles sobre a próxima Zona de Risco — e como a casa já tem um nome claro para levar à berlinda. Hadad ainda falou sobre sua escolha por Kaio: "Acho que ninguém esperava que eu fosse te chamar", disse.

Hideo comemorou seu aniversário na festa. Os Conquisteiros cantaram parabéns para o aniversariante, enquanto ele se equilibrava nas cotas de Hadad.

Vinigram disse para Edlaine que não irá se meter na briga entre ela e Brenno. "Falei para o Brenno, na boa, resolve vocês. Eu não vou entrar", disse. "Não vou tomar partido. Edlaine é uma prioridade para mim […] Mas é uma coisa que vocês precisam resolver".

Na madrugada, Edlaine chegou a abraçar Brenno e dizer que está triste com a relação dos dois. "Eu sei que tô na Zona de Risco. E o jogo, da maneira que vem, ele volta. Se eu voltar da prova, você vai se surpreender", respondeu Brenno.

Lizi confessou para Vinigram que Hadad é o único Conquisteiro da Mansão que ela "pegaria". "Mas é meu amigo", disse a ex-Fazenda 13.

