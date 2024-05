Jojo Todynho rebate críticas por fumar: 'É problema meu'

Jojo Todynho rebateu comentários recebidos por fumar.

O que aconteceu

A influenciadora falou sobre o assunto em vídeos publicados nos Stories de seu Instagram. "Quero deixar um recado aqui para o povo que estava no direct querendo me pregar moralidade. Gente, deixa eu fumar meu cigarro. Isso é um problema meu, entendeu?".

Você faz da sua vida o que você quer e deixa eu fazer da minha vida que eu quero, tá bom? Jojo Todynho

Ela continuou. "'Ah, porque você tocou meu nome de Deus e está fumando cigarro.' Amor, o que importa é a sinceridade do meu coração e o meu preço eu vou pagar com Deus, não é com você, então você cuida da sua vida e eu cuido da minha e assim seremos felizes. Nunca escondi."

Tem gente que não bebe, que não fuma e faz coisa até que o diabo duvida, então deixa que uma hora eu paro. Quando vai ser? Não sei, mas uma hora eu paro de fumar e uma hora eu paro de beber, vou vivendo meu processo. Jojo Todynho

A funkeira finalizou dizendo que fará tudo no seu processo e sem seguir o "achismo" dos outros.