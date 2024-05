Estrela de 'Sabrina' levou Britney Spears à sua 1ª balada: Me sinto culpada

Melissa Joan Hart, 48, contou ao programa de TV Entertainment Tonight (CBS) que Britney Spears, 42, ainda era menor de idade quando debutou nas baladas a seu convite.

O que aconteceu

A estrela da série "Sabrina, Aprendiz de Feiticeira" fez isso por sentir que a popstar, naquele então, quase não tinha tempo de se divertir. "Sempre a vi muito cercada de gente, ela nunca tinha um tempinho para se soltar. Eu saía todas as noites para dançar, e um dia disse a ela: 'você quer vir comigo?' Ela era menor e ainda muito jovem. E eu disse a ela que devíamos sair, que devíamos nos divertir."

Melissa admite que nunca deixou de se culpar por ter inserido Britney, talvez precocemente, em um mundo que mais tarde a destruiu. "Eu adorava sair, me divertir - mas também sabia ser responsável e quando parar. A verdade é que sim, até hoje me sinto culpada por isso. Deveria tê-la aconselhado melhor, sido uma espécie de irmã mais velha para ela."

Britney e Melissa se tornaram grandes amigas depois que a atriz estrelou o clipe de sua música "(You Drive Me) Crazy". Com o tempo, porém, distanciaram-se. "Eu a vi há alguns anos em Las Vegas, onde ela estava fazendo shows. [Mas] somente nos cumprimentamos rapidamente nos bastidores, não passou disso."