Kevin Costner brinca sobre prender pessoas em seus iates em Cannes para financiar série de filmes "Horizon"

Por Hanna Rantala e Miranda Murray

CANNES, França (Reuters) - Kevin Costner brincou no Festival de Cannes nesta segunda-feira que estava pronto para prender pessoas em seus iates a menos que elas lhe dessem dinheiro para financiar sua série de filmes de faroeste "Horizon: An American Saga".

A estrela de Hollywood já hipotecou sua propriedade à beira mar com quatro hectares na Califórnia para ajudar a financiar o projeto cinematográfico, que conta a história dos desafios dos colonos expandindo ao Oeste dos EUA no fim dos anos 1800. Agora, ele precisa de mais apoio financeiro para o projeto.

"Se todos fôssemos juntos para o porto e ficássemos na frente de um barco. E não deixássemos que essas pessoas ricas saíssem e podemos dizer a elas: 'Olha, você pode se vestir, pode andar no tapete vermelho', sabe...", disse Costner, em uma entrevista coletiva lotada.

"Eu bati na porta de cada barco em Cannes para pedir ajuda. Eles dizem 'oh, venha, vamos tirar uma foto', e eu digo 'Não, pegue seu talão de cheques. Eu quero ver, Vamos falar sobre dinheiro'", acrescentou.

As duas primeiras partes estão prontas. O capítulo inicial, com 181 minutos, estreará fora de competição no festival no domingo. Será lançado na América do Norte e em algumas localizações escolhidas na Europa em 28 de junho. A segunda parte chegará em 16 de agosto.

As filmagens do terceiro capítulo começaram antes de Costner viajar a Cannes.

"Tem sido tão difícil. E ainda não acabou", disse ele à Reuters em uma entrevista no festival.

Costner será o ator principal, diretor, produtor e co-roteirista da série de filmes, que cobre um período de 15 anos, antes e depois da Guerra Civil entre 1861 e 1865, quando colonos brancos expandiram para o Oeste dos Estados Unidos, tomando terras de indígenas.

(Reportagem de Hanna Rantala)