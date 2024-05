Milhem Cortaz diz que era espancado pelo avô por ser um 'menino afetuoso'

Milhem Cortaz, 51, contou que foi vítima de violência doméstica infantil pelo seu avô, em papo com Manoel Soares no canal do YouTube, Bombou.

O que aconteceu

Ator era espancado por ser um 'menino afetuoso'. "Meu avó é o pior cara do mundo para mim. É um cara da roça e que não gostava de carinho de homem e eu era um menino afetuoso. Então toda vez que eu abraçava ele, ele me espancava muito, mas muito. Um homem semianalfabeto, casado com uma professora de português."

Milhem perdoou o avô, após interpretar Aristrides Inácio da Silva, pai do presidente Lula (PT), no filme "Lula, o Filho do Brasil" (2009). "Fui fazer o filme do Lula, onde eu fazia o pai do Lula. Fui fazer por dinheiro, porque o início do filme era eu e a Glória Pires, não acreditava muito. Fiz o filme, saí de lá e foi um dos filmes mais importantes, porque fiz o meu avô. E nesse filme eu descobri que o grande vilão da minha vida é o grande super-herói, é o cara mais forte que eu conheci na minha vida."