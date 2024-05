Diretor diz que Rock recusou encenar tapa de Will Smith em filme: 'Abalado'

Chris Rock, 59, recusou a encenar o tapa que levou de Will Smith, 55, no Oscar de 2022. O comediante se negou a recriar a situação durante as filmagens da produção "Unfrosted".

O que aconteceu

A recusa do comediante foi divulgada pelo diretor e protagonista da produção, Jerry Seinfeld. Durante participação no podcast Fly on the Wall, o cineasta afirmou que Chris recusou o convite de refazer a cena por ainda estar abalado com o tapa na cerimônia do Oscar.

Ele ainda estava um pouco abalado com aquele ocorrido. Jerry Seinfeld

O diretor queria que Chris apresentasse uma cena de uma premiação em "Unfrosted". A sequência mostraria um ator subindo no palco, que seria agredido pelo comediante. O diretor contou que a filmagem ocorreu em 2022, pouco tempo depois do Oscar daquele ano. Dessa maneira, Seinfeld justificou que Chris não aceitou por esse motivo.

Como Chris recusou por ainda estar abalado, o persongaem foi para outro ator. O papel em "Unfrosted" acabou indo para o também ator e comediante Cedric the Entertainer.