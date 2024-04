Novela já teve personagem inspirada na Madonna; lembra de La Donna?

Madonna, que faz show na praia de Copacabana no sábado (4), já teve personagem de novela inspirada nela.

Quem é La Donna?

Vivida por Danni Carlos, La Donna foi uma personagem inspirada na cantora Madonna na novela "Verão 90", exibida em 2019. Na trama, que se passava nos anos 90 e tinha até uma emissora que remetia à MTV da época, a estrela pop chegava ao Brasil para fazer uma mega apresentação.

Ticiano (Ícaro Silva) e La Donna (Danni Carlos) em 'Verão 90' Imagem: Divulgação/Globo

Durante a passagem pelo país, a personagem ficava viciada em brownie com uma especiaria indígena brasileira, além de se consultar com a vidente Madá (Fabiana Karla), que vira sua guru pessoal, e engatar um romance com o cantor de lambada Ticiano (Ícaro Silva).

Fã de Madonna

O convite para viver La Donna veio de Jorge Fernando. "Verão 90" foi a último novela do diretor, que morreu em 2019 logo após o fim da produção.

"Eu e o Jorginho, a gente se conheceu fazendo teatro musical aqui no Rio. E aí ele foi falar comigo depois da peça onde ele me viu e a gente se conheceu assim. Há muitos anos, lá para 2005. A gente se cruzou, nosso santo bateu superbem, superforte. O Jorginho era uma força da natureza. A gente fez algumas coisas juntos. E aí ele me convidou pra fazer esse personagem em 'Verão 90'"

Danni Carlos a Splash.

A atriz viu como uma honra interpretar um papel inspirado na cantora que é grande fã. "Sou muito fã dela. Tenho meu disco de vinil, "Like A Prayer", até hoje. "Like A Prayer" foi o meu disco do coração, desde os meus 14 anos. Ela é a rainha do pop".

[Madonna] rompeu tantas barreiras para as mulheres. Foi tão precursora de tanta coisa. Acho ela incrível. Leonina, poderosa. E abriu tantos espaços e tantos caminhos para todas nós. Sou completamente apaixonada por ela.

A atriz pretende assistir ao show da cantora em Copacabana. "A minha mãe mora em frente ao show. Então, provavelmente, farei uma festa na casa da minha mãe. E a gente assiste ao show na casa dela. Quero muito ir!".

Carreira musical

Após "Verão 90", Danni tem se dedicado à carreira musical. "Acabei de fazer um show no Blue Note, no Rio. Fiquei tão feliz, lotado, esgotado, não tinha mais ingresso, e foi uma delícia. Esse show é uma homenagem que faço aos compositores da música".

Ela, que é muito lembrada pela música "Coisas Que Eu Sei" e por gravações em inglês, agora faz uma apresentação em homenagem a grandes músicas românticas brasileiras.

"É um show que faço uma homenagem aos compositores da música brasileira porque é o primeiro show que faço totalmente em português. Eu sempre compus e também cantei em inglês, fiquei conhecida com meus discos de versões em inglês, apesar de ter dois em português, que amo muito. E aí falei: 'Vou mergulhar um pouco na música brasileira agora'. E eu sou canceriana, muito romântica, então eu quis falar de amor, mas não aquele amor fofinho, todo delicado. Tem os seus momentos, mas com guitarra distorcida, na veia do rock que eu sempre curti fazer".

"Muito Romântica" não é um show de covers, mas sim de versões, como a artista prefere chamar. "Tenho um prazer imenso de que essas músicas passem através de mim e tomem sua forma. Porque quando algo passa através de você, sempre toma uma forma diferente. Nunca é a mesma coisa. Então eu nunca falo cover, sempre falo uma versão. E homenageio Caetano Veloso, Chico Buarque, Fernanda Abreu, D'Alto, Peninha, Raul Seixas, Rita Lee.... E faço músicas minhas também!"