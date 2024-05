Rainha Camilla conta que viu primeira temporada de 'Bridgerton'

A rainha consorte Camilla contou que assistiu a primeira temporada de "Bridgerton", série da Netflix.

O que aconteceu

A rainha revelou a informação na segunda-feira (20), durante a visita a um jardim inspirado na série, ao lado do rei Charles 3º. As informações são do Daily Mail.

Enquanto explorava o jardim, no Chelsea Flower Show, a Rainha Camilla admitiu que gosta de assistir séries de TV e contou ter visto a primeira temporada de "Bridgerton".

A primeira temporada da série, que a rainha viu, foi protagonizada por Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) e o Duque de Hastings Simon (Rege-Jean Page).

A terceira temporada de "Bridgerton" teve a primeira metade de seus episódios lançada na última semana.