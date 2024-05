MC Mari diz que quase morreu no parto: 'Me levaram correndo para a UTI'

Em papo com os colegas de A Grande Conquista 2 (Record), MC Mari disse que quase morreu no parto de sua filha.

O que aconteceu

No quarto dos Donos, a cantora contou que teve um descolamento de placenta: "Um médico subiu para me ver, sabendo obviamente quem eu era e, da porta, olha que coisa sinistra... fizeram todo tipo de exame comigo e, para ele, não constava nada, até comecei a pensar que era coisa da minha cabeça, psicológico. O médico, de longe, olhou para mim, apontou sem me tocar, virou para a enfermeira e falou: 'descolamento de placenta, rápido'. Eu não sabia o que era".

Ela continuou o relato: "Tinha acabado de tomar banho, tinha me botado debaixo do chuveiro quente para ver se aliviava a dor. Um médico olhou para mim e falou: 'Ela está com o cabelo molhado, não vai poder ser convencional'. Os aparelhos podiam me eletrocutar".

Por fim, confessou que ela e a filha quase morreram na situação: "Quando fizeram os exames que tinham que fazer, minha placenta faltava 5 cm para descolar completa. Se descolasse, morria eu e a Ana na hora na mesa. Não me despedi da minha mãe, não fiz nada. Me levaram correndo para a UTI neonatal, para a sala de parto, deitei e só sentia a pressão".

