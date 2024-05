A Grande Conquista: Câmeras do PlayPlus 'cortam' participantes; entenda

As câmeras do PlayPlus não exibiram os participantes de A Grande Conquista 2 (Record) por mais de 40 minutos e alguns espectadores questionaram a estabilidade da plataforma.

O que aconteceu

Por volta das 18h30, as quatro câmeras do streaming da emissora não mostraram os Conquisteiros. Nas imagens exibidas, era possível apenas ver os cômodos da Mansão.

Os áudios também foram cortados. Antes de o PlayPlus retornar ao funcionamento normal, Kaio e Edlaine apareceram conversando na despensa, mas o conteúdo da conversa não ficou audível.

No X (antigo Twitter), assinantes reclamaram da plataforma. Enquanto uns perguntaram se o serviço estava fora do ar, outros especularam que os participantes estavam em alguma dinâmica que não poderia ser mostrada.

A assessoria Record foi procurada por Splash para entender o que aconteceu no PlayPlus. A matéria será atualizada assim que houver retorno.

Não dá prá assistir o play plus, fica só na câmera que não tem nada🤡🤡🤡 -- Neia Ramalho (@NeiaRamalho1) May 20, 2024

Tia me salva aqui o seu playplus tá com 2 câmeras na piscina vazia e 2 nas cadeiras de fora? O meu tá assim -- Silvia Souza 🚩🧨1️⃣3️⃣⭐🦛🎭 (@SilviaS05896207) May 20, 2024

Alguém sabe pq todos os sinais do playplus tão fora? Tem algo acontecendo… -- ᴅᴇᴅᴇ̂🔮🃏 (@DedeIntocavel) May 20, 2024

@agconquista A grande conquista no PlayPlus já esta fora do ar uma hora 👎 -- Branquinha (@branquinha4) May 20, 2024

@kiriafranco SOU DE NITERÓI RJ TAMBÉM SEM SINAL DO PLAYPLUS. -- @ kiria (@kiriafranco) May 20, 2024

