Após encontrar filho perdido, Zefa Leonel é obrigada a agradecer inimiga

No capítulo de terça-feira (21), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Zefa Leonel (Andrea Beltrão) é obrigada a agradecer sua maior inimiga após encontrar o filho que se perdeu na cidade.

O que vai acontecer

Juquinha (Tomás de França) será levado até a mãe por Deodora (Debora Bloch) que encontrou o menino em seu cabaré. "Onde foi que tu andou, menino?", pergunta a mulher abraçando o filho.

Zefa Leonel dá uma bronca no garoto. "Fui conhecer a cidade, mãe", responde o menino. "Nunca mais faça isso, peste. Tu quase matou a mãe de susto!", diz a esposa de Seu Tico Leonel (Alexandre Nero).

Sozinha com sua inimiga, a mãe de Juquinha quer saber o que Deodora estava fazendo com seu filho. "O que é que tu estava fazendo com meu filho, cobra criada?", pergunta.

Zefa Leonel agradece a rival. "Ôxi... isso é jeito de falar com a pessoa que trouxe teu menino de volta, Zefa Leonel? De nada, visse?", retruca a dona do cabaré. "Obrigada", responde a outra.

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.