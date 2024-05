Godzilla vs. Kong: qual a ordem dos filmes e a próxima continuação

Em cartaz na 'Tela Quente' desta segunda-feira (20), o filme 'Godzilla vs. Kong' é um dos principais na franquia 'Monsterverse'. Mas muito antes dos gigantes duelarem, suas histórias foram costuradas em filmes individuais. Entenda a linha do tempo abaixo.

Kong: A Ilha da Caveira (2017)

A história se passa em 1973, quando um ex-militar viaja com um grupo de desbravadores até a mítica Ilha da Caveira, onde seu irmão desapareceu. A equipe de exploradores se aventura nas profundezas da região desconhecida, sem saber que está entrando nos domínios do mítico Kong.

Godzilla (2014)

A produção entra oficialmente na proposta de Monsterverse, ligando os universos de personagens. A história é ambientada no mesmo ano do lançamento, quando um especialista em bombas da marinha acaba de se reunir com a família. Ele é forçado a ir para o Japão e ajudar seu pai. Os dois se deparam com Godzilla, o rei dos monstros, que surge do mar para combater criaturas inimigas. Em uma luta pela supremacia, os monstros ameaçam a sobrevivência da humanidade.

Godzilla II: O Rei dos Monstros (2019)

Cinco anos depois de seu antecessor, o filme mostra como a agência Monarch tenta enfrentar monstros gigantescos, incluindo o poderoso Godzilla. O réptil duela com Mothra, Rodan e seu maior inimigo, King Ghidorah, o monstro de três cabeças. Essas antigas super espécies disputam a supremacia em nosso mundo, deixando todos em perigo.

Godzilla vs. Kong (2021)

No mesmo ano de lançamento, Kong e seus protetores embarcam em uma jornada perigosa para encontrar seu verdadeiro lar. Jia, uma garota órfã com quem ele tem um vínculo único e poderoso, o acompanha na aventura. No entanto, eles logo entram no caminho de Godzilla. Os dois gigantes deixam um rastro de destruição em todo o mundo. O confronto inicial entre os dois titãs, instigado por forças misteriosas, é apenas o começo doe um enigma que reside nas profundezas do planeta.

Godzilla e Kong: O Novo Império (2024)

No filme mais recente, os dois monstros finalmente fazem uma aliança. Eles precisam destruir uma ameaça mortal escondida no mundo dos humanos, que além de ameaçar sua própria existência também ameaça nossa espécie. Mergulhando profundamente nos mistérios da Ilha da Caveira e nas origens da Terra Oca, o filme explora a antiga batalha de Titãs que ajudou a forjar esses seres extraordinários e os ligou à humanidade para sempre.