A Grande Conquista: Dona Geni cai no choro ao tentar decidir seu jogo

Dona Geni chorou na tarde de hoje (20) ao falar sobre ter que votar em Kaio ou Brenno em A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

Geni disse que "dói demais" ter que escolher entre os dois Conquisteiros, de quem é amiga. "Mesmo o voto sendo secreto", disse. "Ninguém vai sofrer mais do que eu".

A Conquisteira deu a entender que votaria em Brenno. "O Kaio, eu tenho um amor por ele de filho. É aquele carinho, era fã dele e da esposa dele. Gosto demais", afirmou.

Vinigram recomentou que ela conversasse com os dois. "É jogo, infelizmente esse é o momento em que a gente se posiciona", disse. "O melhor nesses casos é jogar aberto".

Irritação por sujeira

Mais tarde, no quarto, Dona Geni demonstrou irritação com a sujeira na churrasqueira da Mansão.

Para Cel, ela disse que irá usar isso como argumento de jogo. "Tô esperando [limparem]. E vou me pronunciar. Amanha, ainda quero que esteja sujo", afirmou.

