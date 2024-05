Hadad e Kaio pensam em indicação para Zona de Risco: 'Obter uma resposta'

Hadad e Kaio, Donos de A Grande Conquista 2 (Record) nesta semana, palpitaram sobre suas opções de voto para a segunda Zona de Risco.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Na Suíte dos Donos, Kaio apontou: "Haja vista o que eu e você presenciamos, acho que o nome mais fácil de chegarmos a um consenso seja o Brenno. Acredito que, para você, Mari não seja uma opção, Vinigram não seja opção. Apesar de ter meus motivos, você não tem motivo para indicar essas pessoas. Não faz sentido para você, entendo e respeito isso. Talvez quem esteja mais próximo de um consenso seja o Brenno, e não que você esteja me dando razão, mas que esteja com dúvida do que ele vem fazendo dentro do jogo".

Hadad concordou: "Para a gente chegar a um consenso, algumas partes precisam ceder. O Brenno, para mim, sempre foi uma incógnita relacionada a minha pessoa, a gente teve uma troca bacana, mas nunca algo além. Até para obter uma resposta do que está acontecendo, para que seja posto um ponto final e a gente consiga mudar para outra página, porque acho que já está repetitivo, cansativo, está sempre a mesma conversa, sempre o mesmo embate".

Ao ser questionado, o participante acrescentou outros nomes que pensava para a berlinda. Ele indicou suas dúvidas sobre Anahí e Cel, mas Kaio discordou, afirmando que não votaria nos dois.

ENQUETE UOL - A Grande Conquista: Quem é o favorito após a 1ª eliminação? Resultado parcial Total de 10624 votos 1,52% Any Rodrighero 1,34% Brenno Pavarini 0,51% Bruno Cardoso 1,94% Catia Paganote 12,30% Cel 12,61% Dona Geni 0,15% Edlaine Barboza 18,91% Fellipe Villas 0,08% Fernando Sampaio 0,41% Guipa 0,14% Hideo 18,75% João Hadad 0,11% Kaio Perroni 0,10% Liziane Gutierrez 14,99% Lucas de Albú 0,11% MC Mari 0,09% Taty Pink 0,21% Vinigram 15,71% Will Rambo Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 10624 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso