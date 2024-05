Lisa e Carmem tentam descobrir segredo do Mascarado mas são surpreendidas

No próximos capítulos da reprise de "A Viagem" (Globo), Lisa (Andrea Beltrão) e Carmem (Suzy Rêgo) tentam descobrir segredo do Mascarado (Breno Moroni).

O que vai acontecer

Tudo começa quando as amigas estão sentadas em um bar e avistam o homem misterioso. Elas aproveitam para agradecê-lo por terem sido salvas de uma assalto: "Aquela noite a gente não te agradeceu direito. Obrigada, Mascarado!".

Depois disso, elas decidem seguir o Mascarado para descobrir onde ele mora. "Vamos atrás dele?", pergunta Lisa para a amiga.

No meio do caminho, elas são surpreendias por Tibério (Ary Fontouro) que as impede de continuar na investigação. "O meu protetor está dizendo para vocês deixarem o Mascarado em paz", diz o morador da pensão de Dona Cininha (Nair Bello).

As duas ficam surpresas com a adivinhação de Tibério. "Ele adivinhou o que a gente estava pensando", afirma Lisa espantada. "É melhor a gente ir embora", responde Carmem.

A reprise de "A Viagem", novela de 1994, escrita por Ivani Ribeiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 12h15, no canal Viva.