Suposta Martha da vida real de 'Bebê Rena' vai processar a Netflix

Fiona Harvey, que afirma ser a mulher que inspirou a personagem Martha na série Bebê Rena, da Netflix, disse, em uma carta aberta, na tarde de hoje, que está planejando um processo contra a plataforma de streaming.

O que aconteceu

Fiona disse que vai processar "todos aqueles que mentiram" sobre ela e usaram sua imagem "para ganhar grandes quantias de dinheiro".

Na trama, Richard Gadd, criador da série, retrata sua história real.

Ele é perseguido por uma stalker, que perde o controle quando ele acaba tendo um outro relacionamento.

O advogado de Fiona, Chris Daw, enviou ao Deadline a declaração dela, que está formando uma equipe de advogados no Reino Unido e nos Estados Unidos para processar a Netflix, Richard e a produtora Clerkenwell Films.

Leia a carta na íntegra:

História baseada nela: "Meu nome é Fiona Harvey. No início de 2024, a Netflix lançou um programa chamado 'Baby Reindeer', que foi anunciado e comercializado como uma 'história verdadeira'. Um dos dois personagens principais, 'Martha', foi claramente concebido para ser baseado em mim. Um alto executivo da Netflix deu provas ao parlamento sob juramento de que Baby Reindeer era "obviamente uma história verdadeira" das negociações de Richard Gadd com um 'perseguidor condenado'".

Ganharam milhões: "Não há dúvida de que Richard Gadd, a Clerkenwell Films (que produziu o programa) e a Netflix ganharam milhões de libras com este programa, em grande parte fazendo tantas afirmações de que Baby Reindeer é uma história verdadeira. Não tenho dúvidas de que a personagem 'Martha' em Baby Reindeer pretendia ser um retrato meu. O problema para Richard Gadd e agora para a Netflix é que Baby Reindeer não é uma história verdadeira".

Se defendeu: "Eu não sou uma 'perseguidora condenada'. Nunca fui acusada de nenhum crime, muito menos condenada, muito menos declarada culpada e, claro, nunca fui presa por nada. Foi assim que Gadd e Netflix escolheram me retratar em um programa de TV, para ganho financeiro próprio".

Negou as acusações: "Ninguém nunca me abordou para fazer qualquer comentário sobre a veracidade de Baby Reindeer, ou a alegação muito séria e prejudicial de que sou uma criminosa condenada, com antecedentes criminais graves, que passou algum tempo na prisão. Ninguém nunca pediu minha permissão para me apresentar dessa forma ou para usar minha imagem".

Danos incalculáveis: "A tempestade mediática em torno da Baby Reindeer e a minha rápida identificação como a 'verdadeira Martha' causaram danos incalculáveis ar e os meus melhores interesses. Esta tempestade mediática continua, com bombardeamentos diários de chamadas em busca de comentários sobre histórias de todos os tipos possíveis".

Consequências prejudiciais: "Estou fazendo esta declaração para deixar claro que não farei nenhum outro comentário de qualquer tipo na mídia até novo aviso. Com a ajuda de um advogado inglês sénior, Chris Daw KC, estou a reunir uma equipa jurídica, no Reino Unido e nos EUA, para avançar com ações legais contra todos aqueles que mentiram sobre mim e usaram a minha imagem para fazer grandes somas de dinheiro para si próprios, com consequências tão prejudiciais para mim e para a minha família".

Formando uma equipe jurídica: "Chris não está formalmente contratado em meu nome e não fará quaisquer declarações de qualquer tipo à mídia, em relação à minha posição ou a quaisquer outras histórias da mídia, até novo aviso. Assim que eu tiver uma equipe jurídica formada, espero que eles façam uma declaração adicional, definindo os próximos passos que tomarei para lidar com tudo o que aconteceu, como resultado direto da imagem desonesta e falsa de mim, pintado em Baby Reindeer e na mídia em geral"

Pediu respeito: "Entretanto, para o bem da minha saúde, por favor, respeite a minha privacidade e pare com as intermináveis críticas, capaz de lidar com o assédio implacável dos jornalistas e, se isto continuar, farei uma denúncia à polícia. Fiona Harvey, 20 de maio de 2024".