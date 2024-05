Faustão faz 1ª aparição no aniversário do filho após transplante de rim

Faustão, 74, fez sua primeira aparição na web desde abril, quando passou por um transplante de rim.

O que aconteceu

O apresentador esteve na festa de aniversário do filho caçula, Rodrigo, 16.

No registro, publicado na noite de hoje, o herdeiro do comunicador aparece ao lado da mãe, Luciana Cardoso, e é surpreendido ao se deparar com uma festa surpresa.

O aniversariante vai até o pai, que está sentando e sorridente, também aplaudindo o caçula.

Lara, filha mais velha de Faustão, que nasceu do casamento dele com Magda Colares, foi quem postou o vídeo.

Luciana Cardoso e Fausto Silva também são pais de João Silva, 20.