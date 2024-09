A Fazenda: Zé e Babi dizem que máscara de peão caiu: 'Vai cair pedra hoje'

Fernanda e Zé Love criticaram Sacha Bali na tarde de hoje (20), após um desentendimento em A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Na área externa, Fernanda questionou por que Sacha Bali tem tantos aliados. "Você consegue entender porque esse bando de gente tá defendendo ele?", perguntou para Fernando.

Fernando, então, disse que o motivo era por Sacha ser "narcisista". "Ele vai lá e fica na cabeça, põe a minhoquinha da desordem na cabeça da pessoa", disse. "É um jogo confortável", completou Zé Love.

Babi disse para Fernanda e Zé Love que "a máscara" de Sacha "caiu". "A casa cai", disse.

A máscara cai. Uma já caiu, já veio pedir desculpas. A outra tá caindo. Já caiu pra um. Caiu pra alguns, que eu percebi. Mas esses alguns vão ficar quietinhos no começo pra não serem votados Zé Love

Zé Love concordou e indicou conflitos nos próximos dias. "Vai cair pedra nessa festa de hoje", disse.

