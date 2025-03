Vitória se muda para Quarto Anos 50 após atritos no BBB: 'Estava deslocada'

Vitória Strada se mudou para o Quarto Anos 50 após sua liderança chegar ao fim no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Vitória precisou tirar seus pertences do Quarto do Líder e decidiu levar as bagagens para o Quarto Anos 50. Primeiro, ela chegou a consultar Diego Hypólito sobre a mudança, que a tranquilizou.

Vitória: "Não adianta eu ir para o quarto de vocês. Não tem cama".

Diego: "A gente divide".

Vitória: "Mas a Aline não está sabendo... Será que o Vini e a Aline concordam?".

Diego: "Claro. É óbvio".

O brother, então, a ajudou a carregar as malas. Eles seguiram para o Quarto Anos 50, onde Aline e Joselma descansavam.

Aline: "Tu vem pra cá? Arrasou! Que massa"'.

Em seguida, Vitória fez um desabafo sobre sua escolha.

Vitória: "Adoro as meninas, mas...".

Joselma: "Não tem mais clima".

Vitória: "Eu já estava mais deslocada ali, desde que a Camilla falou para não jogar mais junto. Você fica sem saber como agir, sabe?".

