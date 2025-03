Maurício Mattar exibe resultado de harmonização facial: 'Processo natural'

Maurício Mattar, 60, passou por uma nova harmonização facial e exibiu o resultado nesta quinta-feira (6), no programa Fofocalizando (SBT).

O que aconteceu

O ator agradeceu às médicas que realizaram o procedimento e afirmou ter ficado satisfeito com o resultado. "Quero agradecer o trabalho dessas duas mágicas. Elas fizeram um processo natural dentro do que eu queria. Eu pedi para não colocar botox na testa, porque faz parte da minha expressão. Elas respeitaram muito", declarou ele ao vespertino.

Cariúcha, 41, e Gaby Cabrini, 34, elogiaram a nova aparência do ator e cantor. "Ficou muito bom, parece que esticou a pele. Ficou lindo! Eu gostei", disse a ex-Fazenda. "Me chamou a atenção que ele continuou com as ruguinhas da testa. Isso é muito bacana. Ele manteve a naturalidade", ressaltou a filha de Roberto Cabrini.

José Luiz Datena, 67, aproveitou a transição para o Tá na Hora e também deu seu parecer (positivo) sobre o tema. "Eu achei fantástico porque quase não muda o cara. Elas fazem isso com uma naturalidade impressionante. Parabéns!"

Imagem: Reprodução/X